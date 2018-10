El Gobierno se declara en contra de “discursos inflamados” como el de Torra

El Gobierno de Pedro Sánchez se declara “en contra de los discursos inflamados” tras la llamada del president de la Generalitat, Quim Torra, a los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR) para “presionar” con acciones en la calle a favor de la independencia. “A un dirigente político hay que pedirle más responsabilidad que a nadie y no generar más frustración”, ha manifestado José Luis Ábalos este lunes tras la reunión de la dirección socialista. No obstante, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE no percibe una “llamada a la violencia” en las palabras de Torra, que en la conmemoración del 1-O ha pedido a los Comités de Defensa de la República catalana.

“Nos importan las acciones“, ha zanjado el número tres de los socialistas tras conceder a las declaraciones de Torra una “relevancia relativa”. Ábalos, para el que la jornada se estaba desarrollando de “modo asumible” pasadas las 14.00, ha hecho un llamamiento a la “colaboración” ciudadana “y especialmente de las instituciones” para evitar “entrar en toda provocación y generarla”. “Cuando digo instituciones también digo los partidos políticos”, ha remarcado.

A todos les ha pedido, sin hacer distinciones, que “no echen más gasolina” al conflicto. “Acabamos de tener una experiencia como [la aplicación del artículo] 155 y los hechos hay que objetivarlos. Ya sabemos cómo se aplica y no se hace por unas declaraciones de Torra, te gusten o no te gusten”, ha sentenciado el dirigente frente a la posición del presidente del PP, Pablo Casado, de volver a aplicarlo.

El Ejecutivo y el PSOE han reiterado que la solución a la crisis territorial, política, económica y social es el refuerzo del autogobierno. Para hacerlo posible Ábalos ha apelado al diálogo como la única opción con garantías de éxito: “La línea tranquila y pacifica que garantiza la convivencia es la línea más valiente y la que puede modificar más las circunstancias más allá de la retórica y de caminos que no son transitables”. El secretario de Organización cree que hay que ser “pragmático” y que “se debe imponer una visión de superación del conflicto”. Como ejemplo ha puesto que la comisión bilateral de Infraestructuras entre el Estado y el Govern se reunirá el 15 de octubre después de 15 años sin hacerlo.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha hecho también un llamamiento a la serenidad y el orden en nombre del Gobierno, aunque ha insistido en que cada uno debe de hacerlo desde sus responsabilidades. “ en las calles, en los ferrocarriles y en las vías de El orden público es responsabilidad de la Generalitat y supongo que el señor Torra está interesado en mantenerlo”, comunicación, ha considerado durante una conferencia de prensa en Madrid a la que asistía su homólogo mexicano Luis Videgaray.

En el Gobierno creen además que las cargas que agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil realizaron hace un año en el referendum del 1 de octubre celebrado en Cataluña fueron “un error”. Así se ha pronunciado la ministra portavoz, Isabel Celaá, en una entrevista en la cadena SER en el primer aniversario de la votación ilegal.

Por su parte, el ministro Ábalos ha afirmado a su vez que “el PP regaló el 1 de octubre parte de su argumentario al independentismo”. “Han quedado esas imágenes de una violencia ejercida para no poder votar”, ha añadido el dirigente socialista.

Celaá ha atribuido la actuación de las fuerzas de seguridad en la consulta ilegal celebrada hace un año a que “ninguna de las previsiones” del Ejecutivo de Mariano Rajoy se cumplieron. La portavoz del Gobierno y responsable de Educación ha sostenido que el desafío independentista no habría llegado tan lejos con un Gobierno del PSOE. “Seguramente no habría llegado [tan lejos] porque [ese supuesto Ejecutivo] habría puesto medios políticos mucho antes“, ha aseverado.

Para Ábalos, el 1-O dejó como recuerdo “una violencia ejercida para no poder votar”, lo que facilitó el “argumento que necesitaban los independentistas para victimizarse”.

Ábalos ha considerado además que los políticos presos “son personas que han vulnerado la legalidad”. “Violentaron la ley, deben asumir su responsabilidad. Su futuro penal debe ser el normalizado”, ha añadido.

El Gobierno y los socialistas ha lanzado las últimas semanas el mensaje de que la prision provisional de los impulsires del procés encarcelados es desproporcionada.

Partiendo del hecho de que fue un día de “triste memoria”, por el que “no hay nada que celebrar”, la portavoz del Gobierno ha subrayado que los secesionistas se dieron “de bruces” con la imposibilidad de que tuviera éxito el procés. “Transcurrido un año, lo importante es que tomemos nota del resultado de determinadas acciones. El unilateralismo y las iniciativas de parte nos pueden conducir a la frustración”, ha observado Ábalos en la misma línea.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa