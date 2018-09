Rugby: Mar del Plata Club y Sporting, firmes en la punta de la tabla

Se disputó la sexta fecha del Torneo Regional Pampeano A, en donde volvieron a ganar Mar del Plata Club y Sporting, para continuar encabezando la tabla de posiciones.

En la Sierra de Los Padres el que se vengó de la derrota en la primera fase fue Mar del Plata Club, que derrotó por un ajustado 26 a 22 a Comercial.

Los de Rafael Urrutia anotaron tries con Leopoldo Branderiz, Emanuel Mendizabal y Tomás Catuogno, en tanto que Leonardo Sestelo aportó una conversión y tres penales. En el “Celeste” hubo tries de Felipe Robles, Juan Garrido Kaspin y Héctor Sandullo, en tanto que Bautista Farisé sumó dos conversiones y un penal.

En Villa Marista otro que sufrió y recién a 9 minutos del final del partido pudo pasar al frente fue Sporting, que en su casa venció 31 a 23 a San Ignacio. Los de Etcheto anotaron dos try penal con el empuje del scrum, en tanto que el wing Joaquín García Argibay aportó otras dos conquistas. En el “Verde” tries de Mariano Puglia y Francisco Paklayan.

En Bahía Blanca el que volvió a la senda triunfal fue Sociedad Sportiva, que goleó a Universitario por 48 a 27, para trepar al cuarto lugar y acercarse a un punto de Comercial.

En el TRP B el que logró un gran triunfo fue Uncas de Tandil, que venció 12 a 8 a Argentino, quien a pesar de la derrota continúa en la punta del certamen.

En Las Dalias hubo un gran triunfo de Los Cardos, 46 a 14 sobre Biguá, en tanto que en Bahía Blanca victoria de Universitario 45 a 23 sobre Los 50, para salir del fondo de la tabla.

Torneo Regional Pampeano A Campeonato Fecha

Sportiva BB 48 – 27 Universitario MdP

Comercial 22 – 26 Mar del Plata Club

Sporting 31 – 23 San Ignacio

Posiciones

Mar del Plata Club — 23

Sporting — 22

Comercial — 15

Sportiva — 14

San Ignacio — 11

Universitario — 1

Próxima Fecha 7° (06-10)

San Ignacio – Universitario

Mar del Plata Club – Sportiva

Sporting – Comercial

Torneo Regional Pampeano B Campeonato

Biguá 14 – 46 Los Cardos

Uncas 12 – 8 Argentino BB

Universitario BB 45 – 23 Los 50

Posiciones

Argentino BB — 23

Uncas — 21

Los Cardos — 20

Biguá — 11

Universitario BB — 6

Los 50 — 5

Próxima Fecha 7° (06-10)

Los 50 – Argentino

Los Cardos – Uncas

Universitario – Biguá

Torneo Regional Pampeano B Reclasificatorio

Los Miuras – Unión del Sur (Domingo 30-09)

Santa Rosa – Racing (C) (Domingo 30-09)

Pueyrredon – El Nacional (Domingo 30-09)

Torneo Regional Pampeano A M19

Sportiva BB 53 – 20 Universitario MdP

Comercial 27 – 50 Mar del Plata Club

Sporting 29 – 12 San Ignacio

Torneo Regional Pampeano B M19

Biguá 0 – 35 Los Cardos

Uncas 14 – 29 Argentino BB

Universitario BB 94 – 7 Los 50

Copa Imágenes MDQ Oro

Comercial 43 – 34 Biguá (Intermedia)

Comercial 48 – 14 Biguá (Primera)

Unión del Sur 21 – 14 San Ignacio (Intermedia)

Unión del Sur 20 – 26 San Ignacio (Primera)

Copa Imágenes MDQ Plata

Campo de Pato 75 – 0 Pampas

Pueyrredon 19 – 35 Miramar

Uncas 29 – 20 Villa Gesell

Copa de Oro M15

Pueyrredon 24 – 17 San Ignacio

Copa de Bronce M17

Miramar 36 – 0 Unión del Sur