MDQ 06 no pudo con Greba “B” y cayó 10 a 0 en el Metropolitano

En su último partido como local de la temporada, MDQ 06 Hockey Club cayó por 10 a 0 ante GEBA “B” en la fecha 8 de la Reválida por el Torneo Metropolitano “B”. Además, jugaron la Intermedia, Quinta y Sexta División.

MDQ 06 Hockey Club cerró su temporada como local dentro del Torneo Metropolitano “B” en la penúltima fecha de la Reválida y sufrió el mal de ausencias que ha tenido en este tramo al año al caer por 10 a 0 ante GEBA “B” que es uno de los punteros de la Zona 1.

Durante los primeros minutos de partido, el local tuvo que aguantar la presión de los porteños que salieron con todo. De a poco se pudieron acomodar en el campo y empezaron a encontrar espacios en zona de medios con Nicolás Capurro auspiciando de enlace, pero con mucho despliegue y sacrificio. Aún así, ninguno de los dos contó con situaciones claras para abrir el marcador, aunque tuvo más penetraciones en el área la visita.

En el segundo cuarto, GEBA tuvo un corto que no pudo usufructuar por una buena defensa de MDQ 06 y como contrapartida, en una buena jugada conjunta, Diego Grill lo tuvo mano a mano con el arquero pero el control se le fue largo y no llegó a definir antes del achique del “uno”. En cinco minutos, la visita anotó por duplicado. Primero con un triple corto que se generó y en la última oportunidad anotó Gonzalo Solimanto; mientras que una jugada confusa derivó en el segundo tanto. Cuando nadie la sacaba, Nicolás Fassi la empujó. Cuando no se había terminado esa etapa y con la misma jugada de corto anotó Gonzalo Srour y un minuto después el capitán Juan Diego Clerici marcó de penal el 4-0. A pocos segundos del final, de revés y al primer palo, Nicolás Lattanzio marcó el quinto tanto en un segundo cuarto determinante para la tarde.

En el primer corto que consiguió el equipo de Buenos Aires en el tercer parcial, a los 2 minutos, Solimanto metió un esquinado remate que se transformó en el 6-0. Físicamente y con el ritmo con el que jugaban, los visitantes marcaban la diferencia. Una pelota larga dejó a Clérici mano a mano con Islas y el arquero trató de sacarla deslizándose pero se la sirvió al delantero que quedó con el arco a disposición para marcar el séptimo gol. Las diferencias entre un equipo que está bien arriba en la tabla y otro que se ha tenido que ir reacomodando durante toda la temporada, quedaron evidenciadas y había poco que los marplatenses pudieran hacer.

En una ráfaga final en el último cuarto, Srour, Santiago Lattanzio y Alejandro Bolotnikoff de penal cerraron el marcador en una fría tarde en el Sintético Panamericano. Nuevamente y como balance positivo de este tramo del año, muchos de los jugadores juveniles del club pudieron seguir sumando minutos que les servirá como experiencia para el futuro.

Los marplatenses cerrarán la temporada recién el 21 de octubre cuando se enfrenten con Estudiantes de La Plata para cerrar el año deportivo.

Síntesis

MDQ 06 Hockey Club 0: Lucas Islas; Nahuel Rodríguez,Juan Cruz Martínez, Emanuel Eciolaza y Ezequiel Morales, Valentín Abal, Nicolás Capurro, Matías Mauti, Andrés Nejamkin y Lautaro Rodríguez – Ingresaron: Julián Rodríguez, Diego Grill, David Ardusso, Pablo Norberto, Bautista Rondi, – DT: Mariano Vago

GEBA “B” 10: Mariano Del Amo, Segundo Balbarrey, Gonzalo Solimanto, Aron Puri, Gonzalo Srour, Nicolás Lattanzio, Matías Barragán, Santiago Lattanzio, Nicolás Fassi, Manuel Rolón Marecos, Juan Diego Clerici y Nicolás Zwirner – Ingresaron: Agustín Genesi, Alejandro Bolotnikoff y Juan Seco Faustin – DT: Ricardo Pérez

Goles: 4m SC Gonzalo Solimanto (G), 9m SC Nicolás Fassi (G), 14m SC Gonzalo Srour –corto- (G), 15m SC Juan Diego Clerici –penal- (G), 17m SC Nicolás Lattanzio (G), 2m TC Gonzalo Solimanto (G), 4m TC Juan Diego Clerici (G), 10m CC Gonzalo Srour (G), 12m CC Santiago Lattanzio (G), 16m CC Alejandro Bolotnikoff –penal- (G)

Tarjetas Verdes: 9m Matías Barragán (G) y Nicolás Lattanzio (G), 3m SC Emanuel Eciolaza (M)

Tarjeta Amarilla: 8m PC Ezequiel Morales (M)

Árbitros: Juan José García y Pedro Bermejo

Estadio: Sintético Panamericano de Mar del Plata

TRES CATEGORÍAS MAS EN ACCION

En el contexto del Torneo Metropolitano “B”, hubo tres categorías más que tuvieron sus respectivos partidos ante GEBA “B” en la despedida como local de la temporada.

La Intermedia no pudo cerrar el año con un triunfo en el Sintético Panamericano y por el contrario sufrió una derrota por 5 a 1. El único tanto del dueño de casa fue de David Ardusso, mientras que Juan Seco Faustin (2), Federico Lioni Raimondo y Alejandro Bolotnifokk anotaron para la visita.

MDQ 06 en esta categoría acumula en la Reválida 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas por lo que tratará de cerrar ante el “pincha” una campaña con resultado positivo.

La Quinta División, por su parte, pudo empatar 1 a 1 sumando un punto más con los goles anotados por Iñaki Fernández para los marplatenses y Francisco Bonnin para los porteños. Por último, la Sexta logró un importante triunfo por 3 a 0 con los tantos de Ramiro Alfonso, Franco Martino y Mateo Raimondi.

La jornada se completó con un partido que la Séptima disputó ante el equipo femenino de MDQ 06 HC que está en formación y un encuentro de la Octava con sus pares del club Banco Provincia.