Dan Sebastián: La Concha de Plata al mejor director fue para el argentino Benjamín Naishtat por Rojo

La película argentina ROJO galardonada con Concha de Plata al mejor director, a Darío Grandinetti como mejor actor y Premio del Jurado a la mejor fotografía para Pedro Sotero

Un hiperralista, duro, humanista y vital retrato de dos hermanos gitanos de San Fernando es la gran triunfadora del Festival de cine de San Sebastián. Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta, gana la Concha de Oro, lo que supone la segunda para el director tras la obtenida en 2011 por Los pasos dobles.

La película, participada por RTVE, era desde sus primeros pases una de las grandes favoritas. Una ficción con mimbres de documental en la que Lacuesta recupera 12 años después a los protagonistas, Israel Gómez Romero y Francisco José Gómez Romero, de otra película suya La leyenda del tiempo (2006), entonces adolescentes. E imbrica la personalidad de los dos actores en el recorrido de un joven que sale de cárcel por tráfico de drogas y se enfrenta a una dura, o imposible, reinserción social.

Es la segunda vez que un cineasta español logra una segunda Concha de Oro tras Imanol Uribe (Días contados y Bwana), además de los dobles triunfos de Francis Ford Coppola (Llueve sobre mi corazón y La ley de la calle), Arturo Ripstein (Principio y fin y La perdición de los hombres) y Bahman Gohbadi (Las tortugas también vuelan y Half moon).

Entre dos aguas

El jurado que preside Alexader Payne ofrece otra taza de realismo con la concesión del Premio Especial del Jurado, segundo en importancia del palmarés, para Alpha, the right to kill, del filipino Brillante Mendoza. Una historia de corrupción policial con el trasfondo de la guerra antidroga del presidente filipino Rodrigo Duterte. Otro ejercicio en los umbrales del documental que mezcla actores profesionales y no profesionales.

La tercera gran triunfadora es Rojo, coproducción dirigida por el argentino Benjamín Naishtat. Un retrato de la Argentina de los 70 previa al golpe militar que se va con la Concha de Plata el mejor director (Naishtat), Concha de Plata al mejor actor (Darío Grandinetti) y Premio del Jurado a la mejor fotografía para Pedro Sotero.

La Concha de Plata ha sido para la actriz noruega Pia Tjelta, por su papel en el angustioso drama familiar rodado en una plano secuencia Blind Spot.

Por último, respecto a los premios de la sección oficial, el Premio del Jurado al mejor guion reconoce, ex equo, a dos de los guionistas más importantes de la historia del cine. Paul Laverty, autor en Yuli del biopic del bailarín cubano que dirige su pareja Iciar Bollain comparte el premio con nada menos que Jean-Claude Carriere (historia del cine francés y guionista de Luis Buñuel) que firmaba –junto al director Louis Garrel- el guion de El hombre fiel.

Laverty pronunció un discurso directo contra los EE.UU. y el bloqueo de Cuba: “Hace 59 años del bloqueo ilegal, que solo apoyan EE.UU. e Israel en la ONU: dos expertos en castigo colectivo contra la población civil. Hay que hablar claro: Son los matones, hipócritas. Tenemos que acabar con el bloqueo”.

Un palmarés ajustado a cierto consenso general que clausura nueve días de cine. Tal vez la mayor espina sea Quien te cantará, de Carlos Vermut, que se conforma con el premio Feroz de la crítica, ajeno al festival.

Otros galardones

El Premio del público elegido entre las películas de la sección Perlas, una selección de lo mejor de otros festivales, ha sido para Otro día más con vida, la película de animación de Raúl de la Fuente y Damian Nenow (participada por RTVE) sobre el periodista y escritor Ryszard Kapuściński.

Y el premio TVE-Otra mirada, un galardón que distingue un cine que trata temas cercanos al mundo de la mujer, ha sido para la cinta vietnamita The third wife, de Ash Mayfair.