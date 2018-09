Integrantes de remo del Náutico cosecharon nueve triunfos en Tigre

La delegación de la Escuela de Remo del Club Náutico Mar del Plata cosechó nueve victorias en su participación en el Encuentro Promocional de este deporte que organizó el Tigre Boat Club con más de 20 equipos de todo el país.

Los que se impusieron en sus respectivas regatas fueron Mariana Rabini Sestello (Single libre), Matías Arana (Single Sub 16) , Juan Pablo Garay (Single Caballeros Sub 14), Josefina Aquino (Single Damas Sub 14), Facundo Llorente-Tomás López de Armendia (Doble par Libre), Clara Galfre-Maite Ríos (Doble par Sub 16), Guillermina Berenjeno-Pilar Horigian (Doble par Sub 14), Guillermina Berenjeno, Pilar Horigian, Pilar Ciccioti y Josefina Aquino (Cuádruple par Sub 14) y Clara Galfre-Maite Ríos (doble par libre).

También la delegación tricolor obtuvo varios segundos puestos en su incursión. Estos llegaron a través de Delfina Medl (Single Sub 14) y Nahuel Valdés (Paseo Sub 16). En tanto, accedieron al tercer escalón del podio Pablo Quiroga-Nahuel Arena (Doble par Sub 16), Martín Vega-Matías Amato (Doble par Libre), Gianluca Basso (Paseo Sub 16), Santiago Martín (Single libre) y el cuarteto de Sub 16 integrado por Gonzalo Bounzeiro, Franco Malfante, Santino Davico y Bautista Bacigaluppi.

Otro hecho destacado de este periplo por tierras del Delta, fue que, por primera vez, Germán Moine, joven surgido de la Escuela de Remo en su reestructuración, hace apenas dos años, compitió por primera vez entre los remeros federados. Logró un meritorio tercer puesto en Single Libre.