El Frente Renovador acompaña la creación de la Comisaría de la Mujer en Sierra

Desde el bloque de concejales del Frente Renovador integrado por Ariel Ciano y su par Mercedes Morro, dieron su beneplácito a una noticia que impulsara Morro desde su banca hace ya varios meses. “Los vecinos de Sierras estaban necesitando que la Provincia disponga allí de una Comisaría de la Mujer, un reclamo que nos han hecho llegar desde siempre, y ahora se hará realidad al igual que los números que afirman que esa sigue siendo una de las zonas más inseguras de nuestra ciudad”, comentaron los concejales cuyo espacio lleva presentada una gran batería de propuestas para mejorar la seguridad en los barrios.

“Hemos logrado la aprobación del Alerta Mar del Plata, una ordenanza inspirada en el sistema de seguridad que con mucho éxito se instauró en la intendencia de Sergio Massa en la localidad de Tigre y que fue uno de nuestros pilares en la última campaña”, recordó Ciano quien con su equipo lleva instaladas varias de éstas alarmas comunitarias. “Es una herramienta más para que los vecinos esté interconectados entre sí en un rango de dos manzanas y a su vez, monitoreadas por el municipio, con la posibilidad también, de dar aviso a través de una aplicación del celular ya sea a la policía, los bomberos o emergencias médicas”, agregó Morro.

Pero si bien la ordenanza contó con el apoyo de todas las fuerzas, “aún estamos esperando que se reglamente siendo que no solo contribuirá con la prevención y disuasión de delitos, sino también en la rápida atención de muchas personas que sufren accidentes caseros y no tienen cobertura médica o por encontrarse solos, no tienen forma de dar rápido aviso a la ambulancia”, detalló Ariel Ciano ex fiscal de delitos económicos y actual miembro del equipo de seguridad del Frente Renovador junto al especialista Diego Gorgal y los legisladores provinciales, Ramiro Gutierrez y Jorge D´Onofrio, entre otros.

Asimismo, desde el bloque se viene insistiendo en la necesidad que la Policía Local tenga una conducción civil, ya que desde el puesto quedo vacante tras la salida de Fernando Telpuk, el intendente Arroyo no ha dispuesto su reemplazo. Por lo cual, “además de incumplir con la ordenanza vigente, la fuerza tiene vacíos que por los problemas de inseguridad que tiene nuestra ciudad, no deberían tolerarse bajo ningún punto de vista. De hecho, se han presentado distintas comunicaciones a nivel legislativo intimando al intendente Arroyo a explicar los motivos de esta decisión así como la falta de policía local en los barrios y el nulo funcionamiento del Consejo Municipal de Seguridad”, concluyó.