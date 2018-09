NORBERTO ISE: La guerra del siglo XXI

Viste! los paros sirven.

Porque estamos “todos juntos. Y sin vos! y todos los que son como vos. Individualistas, engreídos, arrogantes Y todo lo que significa anti-comunidad. Nos estamos dando cuenta que ya no se puede mentir más como Clarín y como vos y como todos los del “no te metas.” Porque en algún momento nos daremos cuenta que nos estamos mintiendo también a nosotros mismos si no reclamamos lo mínimo que la humanidad ganó. Dignidad. No nos dejan ni siquiera dignidad.

Libertad, Igualdad y Fraternidad. Me recordaba un amigo hace unos días, el ideal que movilizó las bases de la revolución francesa. Y vos lo estás logrando, hoy te empezamos mostrando lo que es la fraternidad. Y vos no sos vos, Macri, son los egoístas a los que representas, los que te están abandonando.

Representas a los invasores del siglo XXI, La guerra del siglo XXI. Las guerras sin violencia armada. Las guerras que están haciendo “los países sin bandera” la anunciada guerra del siglo XXI. Las empresas transnacionales, con capitales móviles que se desplazan utilizando las estructuras laborables de los estados instalados.

La mano de obra barata y encima voluntaria. Los globoludos, amarillentos que quieren pertenecer a una élite del tener y no de ser. Todo esto con el ariete implacable como una bomba Napalm, que encarna el FMI, en forma de Heydi.

Y en respuesta a esta entrega desvergonzada. El pueblo respetuoso reacciona tímidamente para que no lo endilguen de golpista. El pueblo nunca fue golpista, siempre, como ahora, fue el poder económico.

Este reclamo demuestra que queremos seguir siendo Ciudadanos con derechos de Libertad política para conseguir cada vez más igualdad y fraternidad con salud, trabajo, seguridad, educación en un estado bienestar distributivo y todo lo que debe ser propiedad de todos los humanos del mundo solo por haber nacido.

El Estado es la voluntad superior del ciudadano. Es la voluntad del uno para el otrx y para todxs. Es la satisfacción de dar para recibir y la de recibir para dar. No es el invento engañoso de la teoría del derrame, de donde sacaron eso!!!

Los globoludos se te están yendo. El reclamo de “la gente” como nos dicen distantemente a nosotros, “el pueblo” es genuino, solo que la “gente” quiere comer y sobrevivir; los amansaste tanto con tus frases duranbarberas, que solo lo hacen por una cuestión de supervivencia física.

Pero el germen de la libertad Surge cada tanto. Y ahora está latente.

La violencia es la que generan vos y tus globoludos.

No responderemos con violencia. Queremos que gobiernes ahora.

Viste los paros sirven! Y a vos Mauricio Macri también te servió. Para darte cuenta que no somos un empresa, y menos tu empresa, todavía no somos un país sin bandera. Somos ciudadanos, que defendemos la libertad, la igualdad y en fraternidad.

Yo creo que ese núcleo duro que decís mantener Macri, del 30 y algo %, es el núcleo de los desocupados perennes, ñoquis de ideales el de los egoístas. Los que no comparten ni el aliento, los que no ponen el lomo, porque no conocen el camino de la búsqueda de la perfección que logro la ciencia, la investigación de la humanidad. Creen que llegamos a las vacunas, a la tecnología a los derechos laborales, a la igualdad de género, y a los derechos humanos, a la democracia, y tanto más, en forma individual. Y con una papa en la boca, nos repiten porque juntos se puede!..y .esta todo bien.

Esa hostilidad que proponen hasta con su mirada, no genera nada para el conjunto, esa. Esa es la clase social que va a la rastra del resto de sociedad, hacen almuerzos fashion para juntar fondos, solidarios, con consignas estúpidas como “venir disfrazados con ropas con brillos y luces” Y hablan de moral. La moral no es una contemplación pasiva. Es pensar en el otrx. Pensar en tribu. Querer sumar para todos.

En cambio los laburantes no preguntan qué?, sino a donde vamos a seguir poniéndonos de pie para defender el derecho que la humanidad generó con los trabajadores. Estudiantes, domésticas, enfermeras, maestros, soldadores, pescadores, amas de casa, médicos, científicas, barrenderos, albañiles, y todos los hacedores, que pusieron las ciudades en reclamo Gritando silenciosamente ¡Basta de mentir clarines!. Basta de chuparnos la sangre, ya es bastante. No abusen que nos necesitan.

Hoy tienen el ejemplo. Nada se mueve. Paramos el pais de los fashion. Porque también es nuestro, es más nuestro que de ustedes, divisores de clase, Viste que te hacemos falta. Los negros de mierda, los científicos que lavarían platos, (o se irían por amor a la investigación y el servir a humanidad), los choriplaneros que levantan paredes, todos juntosh! dice Mauricio y siguen solo ustedes de fiesta.

Hay mucho que hablar. Y esto no es golpista. El golpe siempre lo hicieron ustedes y el partido judicial que los representa y abre puertas por un conchavo.

Ahora está claro quienes son los golpistas.

La chatura moral, es de ustedes. No es de los que reclaman tierras. No es de los que reclaman dignidad. No es de los científicos, trabajadoras, docentes jubilados y más y más y más!

Es de los politicoides mediocraticos, es de ustedes que balbucean atropellos verbales que dejan como eslóganes. Basta. Basta…! Basta por favor

Vergonzoso este episodio de país. Lamentable triste, humillante, mediocre, vulgar, barato, pero no improvisado eso no me lo creo. Vinieron para esto. Sos la vacuna que del norte te mandaron a poner a la América grande como en el 70. Vos sabes lo que te digo

Norberto ISE

La vida por la patria, como dijo M.M. Noooo! Mariano Moreno