La Liga de Amas de Casa exige retrotraer el cambio de la tarifa social

Las autoridades de la Liga de Amas de Casa de Mar Plata confirmaron que realizarán una presentación formal para exigirle al Gobierno nacional que dé marcha atrás con el cambio de criterio de la tarifa social anunciado en las últimas horas.

“En este escenario es descabellado tocar la tarifa social y seguir castigando a los sectores más vulnerables”, dijo Marisa Sánchez, secretaria de la Liga, a partir de la decisión del Ejecutivo nacional que implica eliminar las bonificaciones por ahorro en el consumo de gas y que afecta directamente a las familias de menores recursos, los jubilados y entidades de bien público.

Desde la Liga explicaron que la Resolución Nº 14/2018 fue publicada en el Boletín Oficial este jueves con la firma del secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, y que a través de la misma el Gobierno eliminó los beneficios que se otorgaban a los usuarios que lograban un ahorro en el consumo del gas.

Hasta ahora, quienes lograban consumir 20% menos comparado con un mismo período de 2015, obtenían una bonificación del 10% en el precio final de sus facturas. Ese punto, también fue eliminado por el Gobierno.

Al respecto, Marisa Sánchez anticipó que la Liga de Amas de Casa procederá a realizar una presentación formal para solicitarle al Gobierno de la Nación que retrotraiga el cambio de criterio de la tarifa social a partir de los anuncios realizados.

“Son cambios que llegan justo antes de que se defina el nuevo incremento en la tarifa de gas y por el cual hemos participado de la reciente Audiencia Pública, donde justamente remarcamos la necesidad de sostener y reforzar la tarifa social para los sectores más vulnerables frente al actual contexto económico”, analizó la secretaria de la Liga.

“Si el Gobierno debe avanzar en un nuevo cuadro tarifario como planea, la coyuntura política política y sobre todo económica nos muestra que en esas condiciones no se puede tocar la tarifa social; pero también nos indica y confirma que este Gobierno no tiene límite, sensibilidad ni empatía alguna con su pueblo; y no contemplan algo evidente: que lo van a terminar pagando en las urnas”, completó Sánchez.