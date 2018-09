La Asociación Mutual de Guardavidas continúa en conflicto con el municipio

Después de dos meses de conflicto y a poco del inicio de la temporada, los integrantes de la Asociación Mutual de Guardavidas volvieron a instalarse frente al Municipio y protagonizaron este jueves una nutrida manifestación sobre la Avenida Luro, en reclamo de la renovación del contrato con la comuna de cara al próximo verano. “Esta es la forma de ajustar que tienen, dejando a 80 guardavidas en la calle, después de 24 años de servicio”, reclamó el presidente de la entidad.

En tal sentido, Julio Di Virgilio, presidente de la Asociación Mutual de Guardavidas, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Sigue todo igual y continuamos al pie del cañón. Peor cosa que perder el trabajo no hay, pero no tenemos otra salida que visibilizar esto frente al Municipio, lo cual se agudiza cada vez más”.

“No tuvimos ningún acercamiento por parte de autoridades del municipio, esta gente está encaprichada en dejarnos sin trabajo. Esta es la forma de ajustar que tienen, dejando a 80 guardavidas en la calle, después de 24 años de servicio”, señaló el referente gremial.

Asimismo, indicó que el intendente de la comuna le había prometido solucionar el tema, luego de un encuentro que mantuvieron de más de dos horas. “Yo pensé y confié en él, pero incumplió todo lo que me prometió. Claramente le llena la cabeza el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, que es el que dice que va a ser el operativo de acuerdo a su forma, sin elementos, sin motos de agua y demás”, detalló.

En ese contexto, Di Virgilio explicó que “hace 24 años que le prestamos servicio al municipio: le damos toda la coyuntura al mismo con motos de agua, botes, casillas de guardavidas y demás elementos, pero el año pasado terminó la prórroga de la licitación que dura hasta el 31 de octubre de este año”.

“Este señor dice que sobramos, entonces deja a 80 personas en la calle, en el marco del drama económico laboral que hay en la ciudad con una desocupación importante”, apuntó el presidente de la Asociación a la vez que remarcó que también les deben 4 millones 800 mil pesos de las paritarias de enero de este año: “no pagan nada, teniendo incluso al contador general, legal y técnica y al Tribunal de Cuentas de la Provincia que dice que hay que pagar lo adeudado”.

“El intendente me mintió”

Seguidamente, se refirió a que continuarán manifestándose hasta obtener respuestas. “Vamos a armar nuestros elementos en la playa a partir del 1 de noviembre, pero lo lamentable es que la gobernadora no está enterada de esto”, expresó y agregó que le “despierta mucha duda que, después de la charla mantenida con Arroyo, haya incumplido todo lo que dijo”.

“El intendente me mintió”, aseguró Di Virglio y pidió que se le devuelva el trabajo a la gente. “No se puede dejar a tantas familias en la calle, después de prestar durante 24 años un servicio al municipio”, sostuvo.

Además, explicó que la comuna no cuenta con apoyatura náutica y que tiene un servicio de seguridad que tiene sus riesgos. “Si se muere alguien, no sé quién se va a hacer responsable. Por eso, no entiendo muy bien qué es lo que van a hacer”, indicó a “el Retrato…”

“Después de 24 años tendrían que haber buscado dialogar con nosotros y habernos puesto de acuerdo o que nos digan por qué quieren hacer lo que hicieron, pero no así a través del silencio y con este tipo que viene, que pelea con todo el mundo y que viene a crear problemas”, resumió y añadió: “No entramos por la ventana”.