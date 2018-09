Pedro Sánchez: “No nos va marcar la agenda política un corrupto”

Pedro Sánchez ha dado la orden a todo su Gobierno de salir a la ofensiva para resistir el peor momento de su mandato y ha decidido ponerse él mismo al frente de esa batalla.

Desde Nueva York, en tono duro, el presidente respaldó a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, salpicada por las polémicas conversaciones que mantuvo hace nueve años con el comisario jubilado José Manuel Villarejo cuando era fiscal en la Audiencia Nacional, pero sobre todo salió al ataque contra el excomisario y contra la oposición por utilizar sus grabaciones.

Con rotundidad dijo Sánchez; “Este Gobierno no tiene hipotecas y tiene un mandato claro que es el limpiar la corrupción. No vamos a aceptar chantajes. Hemos venido a limpiar y vamos a limpiar”, aseguró en una rueda de prensa en la residencia del embajador ante laONU. “No aceptamos chantajes de nadie, no nos va a marcar la agenda política un corrupto que está en la cárcel”, remató en referencia a Villarejo.

Sánchez está en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Si la oposición quiere hacer política a base de imposiciones de un chantajista es su responsabilidad“, ha insistido.

El presidente no ha querido aclarar si sabe, a través de los servicios de inteligencia, cuántos miembros del Gobierno han podido ser grabados por Villarejo y qué hay en esas conversaciones, o incluso si él mismo ha podido ser grabado. “No sé cuál es el pasado y el presente de una persona que está en la cárcel, pero sí le puede garantizar que este Gobierno es autónomo, no tiene hipotecas y no acepta chantajes”.

Tras la petición de Pablo Iglesias de que Delgado abandone la política, Sánchez ha reiterado que su Ejecutivo es “autónomo y está libre de hipotecas” y “la composición del Gobierno la decide el presidente”.

El presidente también ha pedido a los grupos independentistas que cumplan con el auto del juez Llanera sobre los políticos presos y acepten que abandonen su acta de diputados.

Sánchez también se reafirmó en su intención de agotar la legislatura mientras tenga apoyo parlamentario: “Cuando tienes la oportunidad de hacer reformas para la gente, luchar contra la pobreza infantil, hacer cambios en la reforma laboral, igualdad, yo pienso, sí, voy a seguir hasta 2020″.

Hugo Barze – Corresponsal en España