Ariel Ciano: “Hay que profundizar la política de control de tránsito”

Luego de que se conociera el decreto del Ejecutivo local que impone la tolerancia cero de alcohol para manejar, Ariel Ciano se expresó al respecto afirmando que “si bien ésta es una preocupación de todos por igual y que acompañaremos desde nuestro espacio, hay que señalar también la necesidad de profundizar en la política de control de tránsito del municipio, porque de lo contrario pudiera parecer que tiene otros fines y no el foco puesto en educar para prevenir, que es lo más importante”.

El dirigente del Frente Renovador remarcó que “los problemas en el tránsito no sólo refieren al consumo de alcohol, sino también a distracciones por el uso del teléfono celular mientras se maneja o el exceso de velocidad, siendo los siniestros viales una de las principales causas de muerte en los adolescentes“. A su vez, fue claro al decir que “el tema merece un debate aún mayor, porque en lo que hace al tránsito también se tiene que involucrar no sólo la responsabilidad de quien conduce sino también la del Estado quien además de controlar debiera ocuparse de mejorar el estado de las calles, porque recordemos que fue el propio intendente quien sugirió no cobrarle a los vecinos la VTV precisamente por eso”.

Además, Ciano criticó a Arroyo “porque hay decisiones troncales en el funcionamiento de Mar del Plata que debieran contar con la aprobación de todos o al menos de una mayoría y no que se conozcan por medio de un decreto, sin discusiones previas ni consensos, más allá de compartir el espíritu en este caso concreto. Para colmo, el texto del decreto da cuenta de cómo debieran obrar los jueces de la provincia, algo que entiendo no esta dentro de las facultades de un Intendente. De todos modos, acá nadie puede estar en desacuerdo con que si se bebe no hay que manejar, pero aplicando el sentido común, porque no es lo mismo un apercibimiento que una multa siendo que con anterioridad hay estudios serios en el tema de los cuales surgió el límite de tolerancia que estuvo vigente hasta hace 48 horas”.

A su vez, el edil expresó que “sería positivo también que esta iniciativa vaya de la mano del sistema de Scoring recientemente anunciado y por el cual se van descontando puntos a medida que se cometen infracciones, para que se encolumne en una misma política de tránsito; y todo esto, acompañado de una gran campaña de difusión que no sólo sea para los que viven en General Pueyrredon, sino también para quienes nos visiten, que esperamos sean muchos en el próximo verano”.

Por último, el concejal recordó que “fui parte de un gobierno que dio inicio a los controles de alcoholemia y teniendo como resultado que baje sensiblemente el número de siniestros viales, siendo que Mar del Plata es una ciudad en la que el número de estrellas amarillas que señalan un hecho de estas características, no es menor. Por eso Arroyo debe preocuparse por generar programas que ayuden a visibilizar el problema del consumo de alcohol en exceso y la responsabilidad al volante así como se está haciendo con la figura del conductor asignado, todo un cambio cultural”.