Estacionamiento de Playa Grande camino a la caducidad ante el vencimiento de todos los plazos

En el marco del conflicto por el exceso de plazos en la construcción de una estacionamiento en la zona de playa grande, el concejal de Unidad Ciudadana, Marcos Gutiérrez dialogó con “el Retrato…” y apuntó que “el gobierno es el responsable de esto, no hay un ente o un ejecutivo aislado; ya que no ha podido hacer cumplir las reglas con las que se ha llevado adelante la licitación”,

En tal sentido, concejales de las comisiones de Obras y Turismo, además de las autoridades del Ente Municipal de Turismo (Emtur) y la Secretaría de Obras, recorrieron este miércoles los balnearios de Playa Grande y analizaron las distintas dificultades que se están atravesando en el lugar.

Todo ello se dio en el marco de los preparativos de la temporada de verano que se avecina en la ciudad, en la no finalización de la obra del estacionamiento como también luego de la polémica que se desató por la construcción de un gimnasio en la arena de Playa Grande y que el empresario a cargo de la concesión del espacio expresara públicamente que desmantelará el mismo.

“La Comisión de Obras y la de Turismo hizo una recorrida por todos los balnearios de Playa Grande con cuatro focos de atención”, remarcó el referente de Unidad Ciudadana a la vez que señaló que en primer lugar uno de ellos tenía que ver “con los montículos de arena que están sobre la costa, sobre cómo se viene desarrollando esa tarea y si tenían autorización o no”.

En relación a lo anterior, indicó que les explicaron desde la Secretaría de Planeamiento que “hidráulica viene supervisando cómo están haciendo la remoción de la arena como también que más adelante traerán arena de otro lugar; todos los años lo hacen, por lo que dijeron que no era algo para preocuparse”.

A su vez, puntualizó en que “había tomado estado público el hecho que algunos vecinos decían que estaban sacando arena de la orilla y estaban llevando para el lado de las carpas, pero es una tarea que se hace todos los años y tiene una supervisación hidráulica del municipio”.

Seguidamente, hizo hincapié en la zona lindera a la Normandina: “Caminamos hasta ese lugar y vimos una construcción que está excedida en materia de lo que tiene que ver con el espacio otorgado, con lo cual se va a mirar el expediente para poder establecer hasta qué punto había exceso o no”, añadió.

“El gimnasio ya está desmantelado en más de un 50%”

Gutierrez se refirió también al gimnasio que había comenzado a realizarse en el balneario Mar del Plata y que ya está desmantelándose. “Había sido autorizado por el Emtur en su primer abordaje, lo cual no es un dato menor, y tenía una aprobación de obras, por parte del Municipio, pero por los diferentes cuestiones que tuvieron que ver con quejas de vecinos y distintos sectores, el mismo concesionario dijo que iba a levantar el gimnsasio”, señaló.

“El gimnasio ya está desmantelado en más de un 50%”, afirmó a la vez que aclaró el empresario a cargo de la concesión del espacio fue autorizado a desarmado: “Todo estuvo enmarcado en autorizaciones propias del Emtur”.

Estacionamiento: “Hemos visto que no se ha avanzado casi en nada”

En referencia al estacionamiento del balneario, indicó que tenían como información que el 21 de agosto habían vencido los plazos que tenían que ver con las obras que tenían pautadas, en el marco de la concesión. “Hemos visto que no se ha avanzado casi en nada y muchas cosas fueron reconfiguradas en el avance y que la inversión que se venía desarrollando tiene que tener algún tipo de variación en términos económicos, por la inflación y demás”, sostuvo.

“Esa variación la tienen que hacer en tanto y en cuanto se le permita continuar y eso es lo que hay que discutir justamente, porque hemos visto que ya están vencidos los plazos”, remarcó a la vez que completó que “hay una suerte de referencia que tiene que ver con el Ejecutivo”, en cuanto al exceso de tiempos.

Además, señaló que las obras que no se hicieron tuvieron diferentes multas, conforme les fue informado por la directora del Emtur. “Desde la Comisión de Turismo hicimos una solicitud para que nos informen sobre el estado de avance de las obras, pero todavía no respondieron por escrito”, aseguró.

“ “Puede ser que se dé una caducidad, porque los plazos están vencidos y las reglas de juego fueron claras. Hubo un tiempo que se extendió y nadie se acomodó en función de eso”, afirmó a la vez que comentó que desde la Comisión de Turismo analizarán el caso “con una visión más rigurosa” de la que han tenido hasta el momento en relación a los plazos vencidos y no respetados por el concesionario.

Gutiérrez consideró que “para la temporada que viene las cosas van a suceder como hasta ahora, ya no hay plazo de obra ni tiempo. Si hubiese sido todo en un orden y en función de una adecuación a los tiempos que se dieron, uno puede establecer cualquier tipo de diálogo, pero hoy el mismo concesionario rompió esto a la hora de no llevar adelante las obras como debían ser”.

“En nuestra lógica nunca estuvo en discusión el instalar otro boliche ahí”

En ese orden, descartó la posibilidad de instalar el boliche Samsara en la zona donde se está construyendo el estacionamiento. “En nuestra lógica nunca estuvo en discusión el hecho de instalar otro boliche ahí”, acotó.

“El gobierno es el responsable de esto, no hay un ente o un ejecutivo aislado; ya que no ha podido hacer cumplir las reglas con las que se ha llevado adelante la licitación”, manifestó y aclaró que se refiere no solo a este gobierno, sino a los anteriores también, “ya que el control y responsabilidad de una obra lo tiene él mismo”.

Por último, cuestionó en conversación con “el Retrato…” que “hay un problema que tiene que ver con la no clarificación de estrategia por parte del gobierno; por lo que hay que poner las reglas claras, barajar y dar de nuevo. Si es necesario salir de esta situación con una nueva licitación o concesión habrá que hacerlo, porque cuando alguien te convoca para hacer un negocio y haces lo que querés, estás en falta”.