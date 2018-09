Para la CGT Regional Mar del Plata la ciudad se paralizó…pero muchos trabajaron

Mar del Plata, al igual que la mayoría de las ciudades del país, adhirieron al paro general de actividades en repudio a la actual situación económica y el pedido de un cambio urgente a la política del Gobierno de Mauricio Macri. La Secretaria Adjunta de la CGT Regional Mar del Plata, Adriana Donzelli, secretaria Ajunta de CGT, confirmó que el paro tenía (hasta el mediodía) en Mar del Plata una gran contundencia. “La ciudad está paralizada” dijo…

Puerto paralizado

Aun así varios fueron los que decidieron abrir sus puertas. Entre ellos se destacó el mayorista Hergo situado sobre la Ruta 88. Allí se trabajó de manera normal (a pesar del apoyo de los mercantiles a la medida), con la salvedad de una custodia policial en las puertas.

Toledo puertas abiertas

También tanto los “Toledo”, como los “Carrefour” decidieron atender al público; lo mismo que los Shopping Los Gallegos y el mal llamado Paseo Aldrey. Idéntica actitud asumieron diferentes bares como “La Fonte…”, “la Esquina”, los Havanna, entre otros tantos.

Carrefour atendió al publico

En la zona céntrica, al igual que Guemes, un 40% de los negocios trabajaron. Se vio mucho movimiento vehicular ante el paro de los trabajadores de UTA y basura amontonada en calles ante la adhesión de los Camioneros.

El Paseo Aldrey abierto

A pesar de esto Adriana Donzelli, Secretaria Adjunta de la CGT Regional Mar del Plata enfatizó , en horas del mediodía, que “Observamos que el nivel de acatamiento al paro general tiene la contundencia que esperábamos. La ciudad esta paralizada. Los distintos gremios que componen la CGT nos han confirmado el alto acatamiento lo cual es un claro mensaje para quienes tienen responsabilidades de gobierno”

Shopping Los Gallegos trabajó

La dirigente sindical al frente de la CGT ante el viaje al exterior de Miguel Guglielmotti afirmó que “cada sindicato hoy se concentra en el trabajo interno de cada organización para evaluar la situación y los pasos a seguir en este contexto que generan las políticas económicas del gobierno nacional. El plan de lucha sigue con distintas acciones de visibiliación y movilización”. Por último confirmó que “en Mar del Plata se garantiza el derecho a trabajar a aquel que lo quiera y a parar al que lo desee”.

Los Havanna con público

Cabe señalar también que a pesar del anuncio de SMATA de conformidad con la huelga, varias estaciones de servicio , tal el caso de la de Juan B Justo y José Marti, Juan B Justo y Don Bosco, las del Automovil Club de Independencia y la de Colón, más las consideradas “blancas” despacharon combustible de manera normal”.

Es de destacar que la adhesión por arte de la Unión Tranviarios Automotor, no hubo transporte de corta, media y larga distancia. Tampoco se dictaron clases en escuelas estatales. También el paro impactó en los vuelos y en la actividad portuaria en general. En hospitales públicos se garantizó una guardia mínima, mientras que los bancos no atendieron en todo el día.

Colas en la ESSO de Juan B Justo y Marti

Las salas de juego permanecieron cerradas ante el apoyo de los trabajadores del sector, que al igual que muchos gremios agrupados en las CTA, llevaron a cabo el paro desde el mediodía del lunes por 36 horas.

Camioneros no trabajaron

Es de remarcar que el paro general tuvo el respaldo de: Camioneros (recolección de residuos y demás servicio que presta el Sindicato de Camioneros).Transporte (servicio de corta, media y larga distancia). Smata (Estaciones de Servicio y mecánicos). Bancarios . Municipales (sin clases en escuelas y solo hay guardias en sectores claves como salud, cementerio, tránsito, etc.). UOM (metalúrgicos). Gastronómicos. Pasteleros. Casineros. Empleados de Comercio. Peajes. Puertos (los distintos gremios que tienen injerencia en el puerto local estuvieron de paro).

El ACA despachó combustible

También se sumaron los gremios de Aeronavegantes (no llegaron vuelos a la ciudad) .Salud (en hospitales públicos y salas de salud se garantizó una guardias mínima). Trabajadores de Correo (Foecyt). Industria textil. Calzado. Sindicato Luz y Fuerza. Organismos del Estado (no hubo atención en PAMI, ANSES y distintas oficinas estatales nacionales y provinciales). Frente Gremial Docentes (no se dictaron clases en escuelas públicas)