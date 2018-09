Bianchi en recorrida concientizando sobre el Día del Empleado Mercantil

Encabezados por su titular, Guillermo Bianchi, integrantes del Sindicato de Empleados Comercio recorrieron la zona céntrica concientizando a los trabajadores (y también empleadores) que con motivo de celebrarse el miércoles 26 el Día del Empleado de Comercio y merced a un acuerdo rubricado con la UCIP, esa celebración pasó para este día lunes 24.

Por tal razón la jornada será no laborable para los empleados mercantiles, hecho que continuará el martes 25, ya que el Sindicato que los agrupa se adhirió al paro nacional dispuesto por la CGT. De concretarse ambos días sin trabajo, los mercantiles retornarán normalmente a sus puestos el miércoles 26, fecha en la que se llevará a cabo una importante promoción del Banco Provincia que se espera que sea beneficiosa para la actividad comercial

En diálogo con la prensa, Bianchi que se hallaba acompañado por la totalidad de su Comisión Directiva, invitó “a todos los compañeros a celebrar su día tal cual está estipulado por Ley”. También al referirse a la desocupación que sacude a Mar del Plata y a los datos “auspiciosos” del Indec, indicó que “en nuestro sector no se ve reflejado la suba de los puestos de trabajo. Por el contrario los despidos por goteos continúan; por eso nos llena de muchas dudas ese 3.7% que están dando por valedero”

Bianchi remarcó en tal sentido que “no quiero poner en cuestionamiento números porque no soy un especialista ni idóneo en la materia, pero sí puedo decir que nuestro rubro no se ve reflejado la suba de los puestos de trabajo”, para agregar que “muy por el contrario el despido por goteos continua, tal vez haya otras actividades productivas que hayan crecido pero en Comercio no se observa para nada lo que indicó el Indec”