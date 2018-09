La fiscalía se opone a que el Supremo investigue a Pablo Casado por su máster

La fiscalía se opone a que el Tribunal Supremo investigue al presidente del PP, Pablo Casado, por las presuntas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Fuentes del ministerio público han confirmado que la fiscalía del alto tribunal ha presentado este viernes un informe en el que rechaza que se abra una causa contra el líder del PP, después de que una juez de Madrid apreciara “indicios de responsabilidad penal” en la obtención del posgrado de Casado y elevase la causa al Supremo.

El alto tribunal pidió al ministerio público el pasado 13 de septiembre su opinión sobre si debía investigar a Casado. Según la magistrada del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel, hay indicios de que el posgrado que cursó el líder del PP se usaba “como regalo o prebenda” a alumnos “con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional” con el catedrático Enrique Álvarez Conde, principal implicado en la trama. Conforme a estos indicios, la juez consideró que Casadopudo haber cometido un delito de prevaricación administrativa (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta) como cooperador necesario y otro de cohecho impropio (aceptar un regalo ofrecido en consideración a su cargo).

La fiscalía no comparte el análisis de la juez y sostiene que esos supuestos indicios “no son lo suficientemente consistentes”. Según el ministerio público, no se puede atribuir al líder del PPla condición de cooperador necesario en el supuesto delito de prevaricación porque la exposición razonada enviada por la juez de Madrid no recoge ningún dato que avale, “ni siquiera de forma indiciaria”, la existencia de un concierto previo entre Álvarez Conde y “un grupo de alumnos escogidos” para matricularse en el máster, al menos en el caso de Casado.

Respecto al cohecho, la fiscalía cree que “podría plantearse la comisión del mismo” por parte de Casado, pero advierte de que la investigación no puede seguir adelante porque este delito prescribe a los cinco años y Casado cursó su posgrado en el curso 2008/2009. El cohecho, señala el ministerio público, solo podría juzgarse ahora si se diera en concurso con el delito de prevaricación, pero como cree que Casado no cometió este delito, considera que tampoco puede ser investigado por el cohecho.

La posición de la fiscalía no es vinculante, aunque suele ser muy tenida en cuenta. Ahora la sala de admisión deberá decidir si abre una causa contra el líder del PP o archiva el caso. La decisión corresponderá al presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Pablo Llarena (el instructor de la causa contra los líderes independentistas de Cataluña), Francisco Monterde, Miguel Colmenero y Ana Ferrer. Esta última es la única de los cinco considerada adscrita al sector progresista de la carrera judicial.

Las posiciones del Supremo y de la fiscalía no son vinculantes ni para la juez de Madrid ni para la representante del ministerio público que está llevando allí la investigación, por lo que se podría dar el caso de que Casado se libre de ser imputado por su condición de aforado en el alto tribunal mientras que otras tres alumnas de su máster siguen siendo investigadas.

Con todo, el informe del ministerio público sobre el líder del PP resulta casi en su totalidad extrapolable al caso de las otras alumnas, lo que podría llevar a que la fiscalía de Madrid pidiera el archivo de la causa contra ellas si el Supremo opta no investigar a Casado.