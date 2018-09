RODRIGO BLANCO: La verdad de la ruptura de Victoria Donda con Libres del Sur

A través de un reportaje en el diario Perfil , la diputada nacional Victoria Donda oficializa su ruptura con Libres del Sur. Da allí una serie de argumentos con escaso contenido para justificar su decisión, como “necesitamos alternativas modernas de lo que la gente reclama” o “queremos parir un nuevo espacio político”. Además, tiene otras expresiones del tipo “no estábamos respondiendo a los movimientos feministas, a los conflictos sociales”, cuando es difícil encontrar una fuerza política que tenga tanta participación en ambas cosas como nuestro partido. Mientras que paralelamente niega que el motivo real de su ruptura hayan sido diferencias respecto si hay que ir o no con Cristina Kirchner.

Oculta la verdad Donda. No dice que presentó al partido hace semanas una propuesta de que la lleváramos a ella de candidata a presidenta, para participar luego en internas abiertas en un mismo frente con Cristina. Por eso en el reportaje dice “No volveríamos al kirchnerismo. Lo que no significa que no tenga que haber unidad con los que estamos enfrente a Mauricio Macri”. Al kirchnerismo no, a una alianza con la expresidenta sí. Esto último propuso al partido, sin ningún eco allí.

Tampoco dice la diputada que ella, cuando expresaba la línea política de Libres del Sur, criticó en múltiples oportunidades la corrupción del gobierno de CFK. Mientras que en los últimos meses, que decidió apartarse de nuestras posiciones, evitó hacer cualquier comentario sobre los cuadernos que muestran aquella.

Mientras nosotros decíamos: “Los cuadernos que revelan la corrupción y las coimas, son tan simbólicos de ello como los bolsos de López” (Humberto Tumini 3/8/2018); “Según los dirigentes kirchneristas, Capitanich entre ellos, el problema de corrupción que destapan los cuadernos, como antes los bolsos de López, es de ‘funcionarios infieles’. Claro, tan infieles que le llevaban los bolsos a la casa de Olivos o al departamento de Cristina” (Humberto Tumini 6/8/2018). Ella eludió cualquier declaración pública que rozara a la ex presidenta.

Victoria Donda y Daniel Menéndez rompen Libres del Sur y Barrios de Pie porque están en absoluta minoría respecto de que nuestro partido se oriente a participar de una alianza con Cristina Kirchner.

Argumenta Donda que la mayoría de la dirección de Buenos Aires, ciudad y provincia, los acompaña. Pero no dice que discrepan con ellos una parte significativa de nuestro partido en ambos distritos y también, unánimemente, las restantes 19 provincias que forman parte de nuestra fuerza. En el Secretariado Nacional, del que forman parte ambos, solo 4 dirigentes los acompañan y 29 rechazan sus planteos políticos. Mucho mas aun su condenable decisión de fracturar el partido. Conducta que claramente debilita la oposición mas firme al gobierno de Macri.

HUMBERTO TUMINI (Presidente) – GABRIELA SOSA y GABRIEL BÁEZ (Santa Fe) – JORGE CEBALLOS, RODRIGO BLANCO (Buenos Aires) – SILVIA SARAVIA (Barrios de Pie) – ISAAC RUDNIK (Isepci) – SILVIA FERREYRA (Secretaria de Medio Ambiente nacional) – SANTIAGO MARTINEZ (Secretario de Prensa nacional) – YANINA MUÑOZ, MALVINA GARECA y SILVINA ANFUSO (Mumalá) -FEDERICO MASSO (Tucumán) – JUAN GARCÍA (Córdoba) – JESUS ESCOBAR y MERCEDES LAMARCA (Neuquén) – CARLOS MORELLO y LAURA POSTIGLIONE (Salta) – CARLOS ALIAGA (Jujuy) – DARIO OLIVERA (Entre Ríos) – CARLOS MARTINEZ y NATALIA ROMERO (Chaco) – FABRICIO TEJERINA (Misiones) – GABRIEL ROMERO y LETICIA GAUNA (Corrientes) – FERNANDO GIMENEZ Y MARIANELA LEZAMA HID (Santiago del Estero) – ROBERTO BAIGORRIA (CABA) – ERNESTO MANCINELLI (Mendoza) – MAURICIO CHANQUIA (San Juan) – LUCAS DE LA FUENTE (La Rioja) – JOSE SILVA (Santa Cruz) – RUBEN CARRIZO (Catamarca) – ANTONIO NIEVA (Formosa) – JOAQUIN MANSILLA (San Luís) – HUGO CURZEL (Río Negro)