Camet: Estudian presunto caso de enfermedad producto de las fumigaciones

Luego de las diferentes quejas de los vecinos de Felix U. Camet por el aumento de la contaminación por agroquímicos que afecta a las personas del barrio, el Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Gustavo Blanco, en dialogo con “el Retrato…” adelantó que en los últimos días se registró el caso de un chico, el cual “tenía un problema de salud aparentemente originado por el uso de agrotóxicos, por lo cual se le hicieron unos análisis”.

“El lunes de esta semana estuve revisando personalmente a una persona que tenía un problema de salud aparentemente originado por el uso de agrotóxicos, por lo cual se le hicieron unos análisis”, sostuvo el Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón.

En tal sentido, señaló que, si bien “permanente se reciben consultas, no se han llegado a hacer análisis, solo en este último caso se mandaron a hacer estudios, porque es una situación muy particular de un chico jovencito, que si bien no es manipulador de agrotóxicos, vive cerca de un campo, donde se cosecha papa, trigo, maíz y soja”.

“El chico tuvo un problema en los riñones, llamado nefritis y una de las causas de la misma puede ser producto de los agroquímicos, con lo cual me parecía oportuno y justificado pedir análisis para darle una respuesta a la familia”, señaló.

Por lo que, explicó que lo revisó en su consultorio, inmediatamente lo mandaron a hacerse los correspondientes análisis y actualmente, se encuentran esperando los resultados de los mismos. “Los estudios estuvieron a cargo nuestro, porque su obra social no se los cubría”, resaltó.

En relación a los demás casos registrados, indicó que “son solo supuestos, hipótesis, pero esto es distinto, porque el patólogo que hizo el estudio de riñón sugirió que hagamos una extracción de sangre para ver si había algún contacto con agroquímicos” y agregó que, conforme a ello y a que la obra social del chico no se hacía cargo de los mismos, decidieron desde la Secretaría de Salud llevarlo adelante económicamente por su cuenta.

Por otra parte, consultado por “el Retrato…” sobre qué se puede hacer, en caso que los análisis del chico den positivo, respondió: “Como Secretaría de Salud no hay nada que podamos hacer, no corresponde a mi área. Yo solo informo el caso, aunque preservo la identidad de la persona”.

“Si se empiezan a encontrar cada vez más casos la situación va a ser preocupante y en su caso, se hace una estadística y deja de ser casualidad, para ser causalidad, pero por el momento solo esta situación en puntual se registró”, completó.

A su vez, remarcó que el caso de este chico es el primero que le llega “con certeza que hay que pedir un estudio, porque viene con un informe de un patólogo que dice que hay que hacerle este análisis, ya que está dentro de las causas que pueden haber producido la enfermedad”.

En relación al origen del conflicto, el defensor del pueblo, Rubén Cuevas, en conversación con “el Retrato…” había explicado que “el problema más importante por el cual están pasando los vecinos son las fumigaciones que se hacen sin respetar el fallo de la corte que fija una distancia de mil metros para realizar las mismas y a su vez, un ordenamiento en la normativa que no es de fácil aplicación, ya que prevé distancias en función del tipo de veneno que se está utilizando, la velocidad del viento y demás”, explicó el referente de la defensoría del pueblo local.

Asimismo, señaló que “la corte había fijado que a menos de mil metros no se puede fumigar, pero la realidad es que se fumiga y las autoridades que deben dar respuestas no acuden rápidamente como tampoco se toman medidas ante la infracción con lo cual se coloca a los vecinos en un estado de indefensión”.