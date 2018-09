Transporte: Comienza a regir a las 0 hora de este jueves el boleto plano a $ 11.56

A las 0 de este jueves, comenzará a regir un boleto plano de $ 11,56 para el Transporte Público de Pasajeros en General Pueyrredon, según lo dispuesto en la Ordenanza 23809

En tanto, también se modificaron los servicios suburbanos y urbanos mixtos, que quedarán con los siguientes costos:

Línea 717

Ex Estación Terminal – Km 13 Ruta Nacional 226 $ 15,09 // Ex Estación Terminal – Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del Km. 10 de la Ruta 226 $ 15,09//Ex Estación Terminal – Country Club Sierra $ 16,54//Ex Estación Terminal – Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir del Km 10 de la ruta 226 $ 16,54//Ex Estación Terminal – Barrio San Carlos $ 18,33// Ex Estación Terminal – Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres $ 18,33//Ex Estación Terminal – Colinas Verdes $18,33

Líneas 715 y 720

De Estación Chapadmalal a Batán $ 11,56// Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Estación Terminal de Ómnibus $ 11,56 // Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán $ 15,09// Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación Chapadmalal $ 16,54//

Línea 511 Ramal a Colonia Chapadmalal

Desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa Serena $ 11,56// Desde Playa Serena hasta Colonia Chapadmalal $ 11,56// desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel 5 de Colonia Chapadmalal $ 15,09// Desde Av. Luro y Carrillo hasta San Eduardo del Mar $16,54

Línea 511 Ramal Acantilados Golf Club

Desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario Bravo y Av. Edison $ 11,56 // Desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa Serena $ 11,56//desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Los Acantilados Golf Club $ 12,40

Líneas 542 y 543

De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al Aeropuerto Astor Piazzolla $ 11,56//Desde Paraje Aquasol a Aeropuerto Brigadier de la Colina $ 11,56// de Av. Juan B. Justo y Gardel a Estación Camet $12,40 //De Av. Juan B. Justo y Gardel a Aquasol $15,09

Línea 525 Ramal Valle Hermoso

Desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto dentro del área urbana $ 11,56//desde cualquier punto dentro del área urbana hasta Valle Hermoso $ 11,56