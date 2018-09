Lanzan iniciativa para crear un Banco Municipal

En el Torreón del Monje, se presentó una propuesta para la creación de un Banco Municipal para Mar del Plata y Batán. Esta iniciativa es una presentación conjunta de los partidos Sumar por Mar del Plata y el Partido Socialista, quienes trabajaron durante los últimos meses en este proyecto cuyas primeras formulaciones datan de los años sesenta.

Santiago Bonifatti, concejal que lidera el partido vecinal Sumar por Mar del Plata, dijo al respecto “Desde Sumar por Mar del Plata creemos que nuestras ciudades necesitan contar con herramientas que sean eficientes, que permitan desarrollar nuestra economía y alcanzar progreso sin perder la calidad de vida que caracteriza nuestro entorno. Mar del Plata como ciudad es grande. Tanto por su población como por su actividad económica podría ubicarse en el puesto 11 entre las provincias de Argentina. Esto habla de un potencial de desarrollo pero también de un problema a ser atendido. Nosotros junto al Socialismo pensamos que atender ese problema es pensar en el futuro, en soluciones, en herramientas y en este caso es pensar en un Banco Municipal que entre otras cosas impulse el sector productivo local. También que permita alcanzar la Primer Vivienda, sea garante para jóvenes en su primer alquiler. En definitiva queremos un Banco que esté cerca de los vecinos, atienda las demandas sociales pero también tenga visión estratégica para el desarrollo industrial y comercial de la ciudad, apuntalando a las Pymes que son quienes mayor empleo generan. Y todo esto constituye lo más importante: una mayor autonomía del Municipio frente a la Provincia y la Nación. Mar del Plata debe poder decidir las herramientas para su desarrollo porque eso también es poder decidir sobre su futuro.”

Pablo Zelaya Blanco, Secretario General del Partido Socialista local, expresó: “Estamos entusiasmados ante la posibilidad de presentarles este proyecto a marplatenses y batanenses que retoma la agenda histórica del Socialismo, con una impronta de desarrollo y progreso para la ciudad. Creemos que esta iniciativa potencia la estructura económica existente, fomenta el desarrollo de la pequeña y mediana empresa local, y brinda un espacio de cercanía para con los vecinos”. Y añadió “Continuaremos trabajando en el marco de esta iniciativa, donde esperamos que se pueda avanzar en estudios de factibilidad y en los consensos necesarios con otros partidos y bloques legislativos para finalizar el diseño de esta propuesta.”

Estuvieron presentes durante el evento distintos representantes de la comunidad: el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata Alfredo Lazzeretti, los Concejales Ariel Ciano (FR), Mario Rodríguez (UCR), la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Monica Biasone, el dirigente de Sumar por Mar del Plata Juan Rey, el Secretario de Comunicacion de la UNMdP Alberto Rodriguez, la presidenta de la ONG Casa de 20 y referente de Sumar Lucia Bonifatti, los ex Concejales Juan Anastasia (PS), Fernando Maraude (FPV), la ex Secretaria de Educación Municipal Monica Rodríguez Sammartino, el Contador Municipal Guillermo Constanzo, el Secretario General Adjunto del Partido Socialista de Argentina Jorge Illa, el Pte de la Cooperativa El Amanecer Fabio Pandiani, el representante de Veraz Federico Feresini, la Presidenta de la Federación Universitaria Marplatense Jazmín Gallardo, el Presidente de la Asociación de Lic. En Turismo de la Pcia. de Bs. As. Esteban Zaballa, la coordinadora del programa de prácticas sociocomunitarias de UNMdP Ana Catelen, representando a Movimiento Libres del Sur Sofía Ardusso, miembro de ATICMA Alejandro Ortiz, el referente de Consumidores Argentinos Elvis Toto, en representación del Centro de Estudios Municipales y Provinciales Mar del Plata Francisco Barberis y Florencia Colaianni, el Consejero Escolar de Sumar por Mar del Plata Esteban Roman, en representación del Diputado Provincial Juan Manuel Cheppi Solange Flores, miembro del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Eugenia Mascitti, el dirigente de Unidad Popular Facundo Villalba, empresarios del sector TIC, sector inmobiliario y comercial de la ciudad.