Envenenan a chicos y grandes con las fumigaciones y quienes gobiernan miran para otro lado

En el marco de las diferentes denuncias presentadas por los vecinos del barrio Felix U. Camet por el aumento de la contaminación por agrotóxicos, el delegado de la Defensor del Pueblo de la Provincia, Rubén Cuevas, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que tuvieron una reunión con vecinos y ambientales, en la cual se acordó avanzar con los distintos organismos así como con el área específica de la defensoría, a cargo de Álvarez, ya que en el último tiempo se denunciaron casos de enfermedades relacionadas a las fumigaciones.

“El problema más importante por el cual están pasando los vecinos son las fumigaciones que se hacen sin respetar el fallo de la Corte que fija una distancia de mil metros para realizar las mismas y a su vez, un ordenamiento en la normativa que no es de fácil aplicación, ya que prevé distancias en función del tipo de veneno que se está utilizando, la velocidad del viento y demás”, explicó el referente de la defensoría del pueblo local.

“LAS AUTORIDADES QUE DEBEN DAR RESPUESTAS NO ACUDEN RÁPIDAMENTE”

Asimismo, señaló que “la corte había fijado que a menos de mil metros no se puede fumigar, pero la realidad es que se fumiga y las autoridades que deben dar respuestas no acuden rápidamente como tampoco se toman medidas ante la infracción con lo cual se coloca a los vecinos en un estado de indefensión”.

En tal sentido, Cuevas adelantó que tuvieron una reunión con los vecinos del barrio Felix U. Camet, vecinos y distintos ambientales en la cual se acordó avanzar con los distintos organismos así como con el área específica de la defensoría, a cargo de Álvarez. “La idea era que los vecinos pudieran tener una reunión con el titular del área, el cual se comprometió a venir en un plazo no muy lejano”, señaló.

“Queremos organizar reuniones de trabajo con los vecinos y organismos que deben tomar intervención en estos casos y que desde el área de medio ambiente pueda venir alguien a tener reunión con los vecinos y tomar contacto de primera mano con la problemática”, aseguró.

“Los vecinos han tenido reuniones con autoridades locales como también han hecho múltiples presentaciones anteriores ante Policía ambiental y diferentes organismos que son de aplicación en estos casos”, apuntó a la vez que remarcó que desde su espacio están tratando de lograr una reunión con Policía ambiental a los efectos de lograr una mejor articulación ante los casos y denuncias que se presentan.

Consultado por “el Retrato…” sobre si se ha detectado algún caso en puntual de enfermedad o muerte a causa de este tipo de problemática que afecta a los vecinos de Felix U. Camet, respondió que “los vecinos denuncian situaciones de enfermedades relacionadas a las fumigaciones”.

“Está claro que son agrotóxicos y que van a producir daños en la salud, por eso es verdad que puede haber una relación directa entre los casos que los vecinos denuncian y las fumigaciones”, explicó el representante del área de la defensoría del pueblo a la vez que comentó que “está claro que hay un incumplimiento en cuánto a los metros que se deben respetar”.

“SE ESTÁ FUMIGANDO MUY CERCA DONDE HAY ESCUELAS, POBLACIÓN Y CHICOS”

Además, se refirió a que “se está fumigando en lugares muy cerca donde hay escuelas, población y chicos. Por lo que, se genera un riesgo muy grande para los que están cerca de esa área de fumigación, pero también al resto de la población, porque hay estudios que han probado que las personas que no tienen contacto directo con las fumigaciones y agrotóxicos tienen la presencia de estos en la sangre, ya sea por el agua, alimentos y demás”.

“Es un problema de salud pública, de toda la ciudadanía y no solamente, de la zona periférica de la ciudad que está en contacto directo con la zona de fumigación. Nos afecta a todos, pero por ahí la gente que no ve la máquina no toma la conciencia necesaria”, detalló y agregó que también han recibido reclamos de la gente de Acantilados, de la Peregrina, entre otro barrios .

Por último, aseguró que están tratando de articular con los organismos que deben intervenir para que se hagan eco en estos reclamos. “La Defensoría actúa también para promover cambios legislativos para el caso de ser necesarios y para concientizar”, señaló.

“El compromiso con el medioambiente es pleno y por ello, se generó justamente un área dentro de la defensoría”, resaltó a la vez que comentó que “no es fácil” articular con los distintos organismos que deben intervenir, “pero está claro que lo que tiene que haber por sobretodo es voluntad política, porque aquellos que tienen la toma de las decisiones son los que pueden tener una intervención efectiva ante el caso. Por eso, sino hay voluntad es muy difícil”.