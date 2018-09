Cocodrilo: Denise Cerrone, mucho más que la primer vedette de “Calle Corrientes”

Se acerca una nueva temporada de verano en Mar del Plata y el teatro de revista se está preparando de cara a lo que se viene. En ese sentido, la obra “Calle Corrientes” de Cocodrilo, saldrá a escena con mayoría de artistas locales de la mano de Santiago Bal y Denise Cerrone como primera vedette.

“Estoy muy entusiasmada. A pesar de todas las cosas que pasaron en el país, siempre hay que reinventarse. Lamentablemente es una realidad que nos toca a todos pero estamos apostando a que realmente sea una buena temporada para el país”, aclaró la artista y vaticinó que “Si todos nos ayudan en Mar del Plata, tanto los negocios como los alquileres, y todo más o menos sigue en pie yo creo que va a ser una gran temporada para lo que es el turismo local”.

En ese sentido, sostuvo que “Mar del Plata es nuestra casa y el teatro Olympia es nuestra segunda casa. Ya tenemos el público ganado. Irnos sería una macana, tenemos un montón de gente que nos sigue año tras año, ve la evolución y elige nuestro espectáculo”.

Siendo la sexta temporada de Cocodrilo de la mano de Omar Suárez, la mayor innovación de este año es que la obra estrena nuevo título. “Nos vamos a llamar “Calle Corrientes”, nombre al cual apostamos muchísimo porque es muy significativo en lo que es teatro revista. Vamos a ir un poco a lo que es el teatro de antes, recorrer la historia de la calle Corrientes e innovar con un montón de cosas porque a mí me gusta todos los años traer cuadros nuevos y vestuario nuevo.”

En esta oportunidad, el casting de artistas se realizó en Mar del Plata y la cantante y vedette explicó las razones de esta elección: “Hay muchos artistas marplatenses que apuestan a poder mostrarse cuando vienen las producciones grandes para el verano. Es la oportunidad para que puedan conocer, dedicarse, trabajar y que se conozca lo que hacen”.

Denise tiene una importante participación en el proceso productivo, consultada acerca de cuál de los cuadros la tiene más entusiasmada respondió que “Yo hago la dirección, compongo la apertura y el final y le regalo al público algo que le gusta, que conoce, con lo que se identifica y que este año está relacionado a la Calle Corrientes, a Santiago Bal, al país y a Buenos Aires. Les voy a regalar un tema final maravilloso que, si bien se han hecho muchas versiones, es un tema que llega a los argentinos y espero que les guste.”

Denise ya tiene bagaje en el rol de vedette aunque es esta la primera vez que actuará como primera figura. “Estoy entrenando más y voy a mostrar un poco más. Artísticamente hablando, se va a ver el crecimiento personal. Quiero regalarle algo de calidad al público, siempre bailando, actuando y haciendo algo que motive”, destacó.

Respecto al reconocido cómico Santiago Bal, comentó que este año será el “anfitrión” de la obra, lugar en el que “Se ve muy bien y se luce. Es un personaje que atrapa mucho al público, más allá del humor, habla muy bien y siempre tiene anécdotas para contar y a él le gusta eso: recibir a la gente” y agregó que su esencia significa muchísimo para lo que es el título de la obra porque “Cuando construyen el Obelisco como regalo para Buenos Aires es cuando él nace. Tiene una historia muy linda para contar”.

De cara a una temporada que se anticipa desafiante debido a la coyuntura actual del país, Denise instó a mantener los precios en la ciudad y manifestó que probablemente estas sean unas vacaciones “más gasoleras”, por lo tanto la propuesta de la producción de “Calle Corrientes” es mantener el precio de entradas del año pasado. “Quizás no se gasta dinero en tantas obras y se elige una sola, entonces lógicamente nosotros siempre ofrecemos un espectáculo de excelencia con un buen precio. Las primeras butacas van a tener un plus más pero nos vamos a mantener en los precios y ofrecer un espectáculo mejor con excelentes artistas, en su mayoría marplatenses, y que no gasten mucho”.

Denise adelantó que habrá entre 11 y 13 artistas sobre las tablas, además de todo el equipo de trabajo que se desempeña detrás de escena, pero una de las mayores apuestas de esta temporada será la trasnoche. “Es un espacio nuevo para nosotros, tenemos junto a nosotros al dúo Los Enigma que vienen hace años en el teatro Olympia y ya tienen su público ganado. Les sumamos un poco más de visual a la trasnoche pero siempre con el humor del transformismo que es lo que más rinde a esa hora”, señaló.

Por último, se refirió a los premios Estrella de Mar con el anhelo de que en esta edición haya cambios que mejoren el formato del evento: “Si bien es una fiesta divina para todos los artistas, creo que este año tiene que haber una vueltita de rosca para que sea más dinámica y que le ofrezcan algo más a los artistas que vamos esa noche para que estemos más contentos ya que la fiesta es para nosotros”.

Y manifestó que, sin perder su valor, el premio “Es un reconocimiento y mimo para el alma, el ego y para que el público nos elija en la venta de entradas. Por supuesto, todos los queremos llevar un Estrella”.