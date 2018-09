Asesinaron a la golfista española Celia Barquín en un campo de golf de EE UU

Además de sus éxitos deportivos, en 2011, fue ganadora de la X edición del concurso El País de los Estudiantes , organizado por EL PAÍS, por una entrevista a Severiano Ballesteros. “Cumplí con el deber que me impuse, que fue dedicarme en cuerpo y alma a un deporte al que entregué mi juventud”, decía el campeón cántabro.En 2015, alumnos de su antiguo instituto la entrevistaron también para El País de los estudiantes . “Mis padres y mis hermanos jugaban al golf cuando yo nací, así que era una afición familiar”, contaba entonces; “a nada que fui creciendo me pusieron un palito de golf en las manos y en cuatro días se convirtió en lo que me gustaba”. “Dedicarte al golf requiere un sacrificio enorme”, añadía. En una carta en la que comentaba cómo era su día a día en la residencia Blume, finalizaba: “Habrá momentos horribles. Pero siempre, siempre y siempre llegarás por ti mismo a la misma conclusión: no cambio esto por nada del mundo”. Seve Ballesteros y Sergio García, con quienes compartía fotografías y recuerdos, eran sus grandes ídolos en el mundo del golf, además de Rafa Nadal.