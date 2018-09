Anuncian Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y la Rubéola

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon brindó detalles acerca de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y la Rubéola que se realizará desde el 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre.

En la presentación estuvieron presentes los funcionarios municipales Marcelo Lencina (Seguridad),Carlos López Silva (EMDER), Luis Distéfano (Educación) y Christian Rabe (Cultura), quienes trabajan de forma mancomunada para le desarrollo de esta campaña.

En esta campaña, se aplicará vacuna Triple Viral (también cubre Paperas y Rubéola) a niños de entre 13 meses y 4 años inclusive recibirán una dosis extra del Calendario de Vacunación. Se estima que la población objetivo en el Municipio es de 36.000 niños

Además de los 32 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), se aplicará en cuatros eventos especial en cuatro lugares distintos, siempre de 14 a 17, en Polideportivo Colinas de Peralta Ramos (29/9), Polideportivo Las Heras (6/10), Polideportivo Libertad (13/10) y Mercado Comunitario de Rodríguez Peña y Tres Arroyos (20/10). Además de vacunación, en estas fechas habrájuegos recreativos, plaza blanda, teatro y otras actividades.

En este contexto, Gustavo Blanco, secretario de Salud de la comuna, afirmó que “es una acción realizada por el Ministerio de Salud de Nación que, desde diciembre, a través de un decreto baja líneas a las provincias y municipios para adoptemos medidas para inmunizar contra los virus de Sarampión, Rubéola y Paperas, la Triple Viral. Esta vacunación viene a reforzar el calendario que tenemos en el país que es de los más amplios del mundo y viene a reforzar también una enfermedad que hace mucho está erradicada en nuestro partido y no es nada más ni nada menos que por la vacunación”.

“Desde la Secretaría hemos decidido tener que no ingrese ningún virus o bacteria al Partido de Gral. Pueyrredon. Llevamos más de 800.000 vacunas aplicadas desde que asumimos, con mucho trabajo y esfuerzo. Queremos recordar que la vacunación no es una opción, es una ley. Y que aquellos que no pueden decidir como son los niños deben ser acompañados adecuada o responsablemente por sus padres, quienes deben cumplir con la ley”, agregó el Secretario de Salud.

“Sabemos que existen muchas dudas con las vacunas pero queremos remarcar que son muy seguras y que la única forma de no contraer esta enfermedad que muchas veces puede tener complicaciones fatales es con la vacunación. Esta vacuna es de las mejores inversiones en salud”, concluyó Blanco

En los lugares mencionados se aplicará la vacuna a los niños comprendidos en la Campaña: niños por calendario (12 meses y 5/6 años) y a los adultos que les corresponde también por calendario, nacidos a partir del 1 de enero de 1965 y que deben acreditar 2 dosis en la vida. En el caso que se aplique la primera dosis, será derivado al CAPS y deberá concurrir con 30 días de diferencia.Es importante remarcar que en estos 4 eventos no se aplicarán otras vacunas ni tampoco a embarazadas.

Por su parte, la directora de Salud, Particia Fortina, explicó que “además de los lugares mencionados, habrá salidas a terreno en la Vieja Usina, comedores infantiles, escuelas, para que todo el mundo pueda acceder a la vacunación”.

Esta campaña tendrá un lanzamiento el 29 de septiembre a modo de festejo y concientización. Está organizada por la Secretaría de Salud y con participación de Secretaría de Cultura, EMDER, Subsecretaría de Comunicación, Subsecretaría de Seguridad, Policía local, Secretaría de Educación, además de instituciones privadas como Clínica 25 de Mayo, Clínica Pueyrredón, Clínica del Niño y la Madre. Hospital Privado de Comunidad. También se contará con la participación de alumnos de laUniversidad de Buenos Aires, alumnos de Universidad Fasta en la promoción y del Ministerio de Salud de la Provincia.

Asimismo, están incluidos los 32 Centros de Salud, el Vacunatorio Clínica 25 de Mayo, el Programa ACERCAR, Salud Escolar y Salud Rural, que cubrirán áreas alejadas, jardines, comedores y merenderos. Se realizarán otras salidas a terreno (espacios públicos, Catedral, Plaza del Agua, en fechas a confirmar noviembre), se repartirá folletería en papel y se difundirá la campaña a través de medios de comunicación y redes sociales.

La Secretaría de Salud ha realizado durante este año más de 60 salidas a terreno aplicando dicha vacuna, entre otras, correspondientes según criterio de vacunación pertinente, a modo de lograr el impacto epidemiológico esperado con la campaña y lograr mejores niveles de cobertura en la población. En la misma línea de trabajo se aplicó la Triple Viral a personal del GADA, Base Naval, trabajadores portuarios, pesqueras, policía local, COM, empleados municipales, etc.