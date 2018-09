Repunte: Familiares inauguraron un nuevo mural y marcharon por el Puerto

A 15 meses del hundimiento del Repunte, familiares de las víctimas de la tragedia producida el 17 de junio de 2017 marcharon por las calles del puerto de Mar del Plata pidiendo justicia y por “ningún hundimiento más”. Además, inauguraron un mural en la ESS N°3 ubicada en Juan B. Justo y Don Orione.

MARCHA. Luego de inaugurar el mural en la EES N°3 marcharon por calles del Puerto

“El objetivo es el mismo que cada 17, es decir, visibilizar nuestro pedido que se bajen a hacer las pericias, porque estábamos esperando desde el año anterior que a mediados de septiembre se iban a hacer las mismas”, resaltó Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo, el capitán del Repunte en conversación con “el Retrato…”

MURAL. Parte de los familiares del repunte junto al director y estudiantes de la EES N°3

Asimismo, señaló que “el Repunte” está a 53 metros bajo el mar. “Claramente se podrían utilizar los elementos que están usando con el ARA San Juan, pero no sé específicamente por qué. Los elementos que bajan son utilizados de arriba de un barco, podrían hacer la filmación, pero acá necesitamos que se mida el espesor de la chapa y que se haga otro tipo de pericia”, explicó.

Sánchez, descartó que les hayan asignado una nueva fecha de pericia. “Hasta ahora la Armada no designó un barco y hasta que eso no pase, no tenemos otro día para la realización de la misma”, comentó.

MENSAJE. El director de la Escuela , José María Dicciano hablando ante el alumnado

Luego de inaugurarse un mural en el Jardín 17 y otro en el 1, este lunes se realizó la tercera en la ESS N° 3, ubicada en Juan B. Justo y Don Orione, a la cual asistieron autoridades del colegio, estudiantes, padres y la muralista Mariana Aguirre.

En tal sentido, Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo, el capitán del Repunte afirmó en diálogo con “el Retrato…” que estas son las cosas “que te dan fuerza y te levantan. Venir toda la semana a la escuela fue importantísimo, porque dentro de la lucha, sentís que te dan un mimo”.

AGRADECIMIENTO. Hijos de pescadores del Repunte agradecieron el respaldo recibido

“Visibilizar y concientizar lo que está pasando con el tema de los hundimientos es parte de nuestra lucha. Que estén en el Jardín, en escuelas secundarias y primarias para nosotros es importantísimo porque las paredes hablan”, sostuvo.

A su vez, indicó que esta problemática “afecta a todo Mar del Plata, donde no solamente hay hijos de víctimas de la tragedia, sino que muchos de los familiares que vienen tendrán un abuelo, un tío, un padre, un hijo o en un futuro ellos mismos que quizás estén arriba de un barco”.

RECLAMO. Los familiares se movilizaron en el Puerto y ante la sede del SIMAPE

“Que se comience a pensar que los barcos no se hunden por ese fatalismo que siempre nos han querido hacer creer: por error humano o por cuestiones climatológicas; sino que están pasando otras cosas y es importante, lo cual tiene que ver con la educación”, señaló.

En relación al mural en sí, apuntó que lo pintó Mariana Aguirre, la cual los acompaña “y ya es parte de la familia del Repunte e inclusive ahora ya está pensando en otras pinturas” a la vez que agregó que todos los familiares colaboraron también con el mismo: “Los familiares del Rigel y del San Antonino también acompañaron”.