Mariela López Brown vuelve a su primer amor: el teatro y junto a Nito Artaza

Dicen que siempre se vuelve al primer amor. Así lo hizo periodista Mariela López Brown que hoy se atreve a un nuevo desafío subiéndose al escenario junto a grandes figuras de la escena nacional como Raúl Lavié, Nito Artaza, Federico Bal y Cecilia Milone y participará esta temporada de la obra “La Jaula de Las Locas, El Musical”, la cual se estrenará el 21 de diciembre próximo en el Teatro Mar del Plata.

La producción de la obra “LA JAULA de Las Locas EL MUSICAL” tiene como protagonistas a Raúl Lavié y Nito Artaza, Mariela López Brown contará además con la actuación de Federico Bal y la dirección y participación de Cecilia Milone, pero también con de la periodista Mariela López Brown, la cual en éstos últimos años estuvo como cronista de programas cómo Infama y Desayuno Americano, en la conducción del programa Radial “El Modular” por Radio Vinilo 89.1 y en Canal 2 de la ciudad.

En tal sentido, Mariela López Brown, dialogó con “el Re trato…” y expresó: “De jovencita hacía teatro. Hice varios cursos en la ciudad, participé de algunas obras y antes de estudiar locución y periodismo me dedicaba a eso. Yo lo que quería, en un principio, era ser actriz”.

“Luego, hice una publicidad para supermercados Toledo y me recomendaron que estudiara locución. Asique me fui para ese lado”, destacó la marplatense a la vez que aclaró que hace 11 años conoce a Cecilia Milone en la ciudad en un casting que buscaban bailarines de tango. “De casualidad terminamos trabajando juntas en la radio. Yo era la locutora de su programa en Brisas”, agregó.

A su vez, indicó: “So formó una amistad muy grande con ella que se reanuda todos los años y todas las temporadas. Hace poco tiempo me llamó y me sugirió hacer un papel en la obra. Ella se acordaba que había estudiado teatro y que tenía las condiciones para hacer el papel propuesto”.

“La experiencia es todo un desafío, porque si bien era una especie de cuenta pendiente que tenía tampoco es que la busque. Se dio naturalmente y me encantó la idea. Me gusta el hecho de hacer algo diferente, de animarme a más, además de estar sumamente agradecida por la oportunidad”, recordó a la vez que valoró el hecho de estar al lado de actores con “tanta trayectoria”.

En relación a las expectativas que tienen para la temporada de verano en Mar del Plata, comentó que “la anterior fue muy buena, a comparación de las pasadas. Este verano seguramente va a dar un paso más adelante y va a ser mejor aún” y agregó que desde su equipo de trabajo “también tienen muchas expectativas y están apostando mucho a la ciudad”.

Además, apuntó que “ya se está terminando de cerrar los elencos y hay mucha ansiedad del estreno y de cómo va a funcionar la temporada, porque es una apuesta grande la que se está haciendo” a la vez que comentó que los ensayos comienzan a hacerse en octubre en Buenos Aires y en noviembre en la ciudad.

Por último, en conversación con “el Retrato…” López Brown descartó dejar el periodismo. “Lo voy a hacer en simultáneo al teatro, pero tampoco sé muy bien lo que me va a salir para hacer el próximo año. Esto lo voy a hacer porque me encanta el desafío y porque es una oportunidad de crecimiento muy grande, pero no quiere decir que vaya a abandonar el periodismo y empezar a dedicarme al teatro”, resumió.