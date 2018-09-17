Los 33 años de la categoría Monomarca Fiat al rojo vivo en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata

Con todos los matices la categoría Monomarca Fiat en el autódromo “Ciudad de Mar del Plata”. 33 autos en los 33 años. Muchos golpes por maniobras innecesarias. Chapa al “rojo vivo”, pero un espectáculo de primer nivel. El necochense Martin Chico gano la primera final y Adrian Oubiña segundo en la siguiente. Ganaron la suma de tiempos.
FINAL POR SUMA DE TIEMPOS (30 VUELTAS)
1°) MARTIN CHICO/ADRIAN OUBIÑA 41.26.283
2°) ESTEBAN BUFFAGNI 41.28.922
3°) MATEO VALENCIA/T. ARAMBURU 41.47.531
4°) ESTEBAN CASAIS 41.50.232
5°) MARTIN ALARCON 41.50.785
6°) CARLOS Y SANTIAGO LANTELLA 41.51.051
7°) JAVIER Y ALEJANDRO SEGOVIA 41.55.842
8°) J. DEUCEDES/GONZALO HERNANDEZ 42.09.443
9°) RODRIGO MALDONADO 42.09.842
10°) RUIZ DIAZ/MARTIN ROMERO 42.11.647
11°) “NACHO” RODRIGUEZ/TORREANO 42.23.551
12°) FRANCO VILLABRILLE NEIRA 42.43.580
13°) DAMIAN GARRIDO 42.30.192
14°) IGNACIO GOMEZ 42.30.481
15°) DIEGO PETRANTONIO 42.30.545
16°) DIEGO REYNA 42.51.816
17°) GONZALO Y LUCAS BAYALA 42.53.368
18°) E. CLERCH/DIEGO VARANO (28 VUELTAS)
19°) ALEJANDRO MURCIA (27 VUELTAS)
20°) JOAQUIN BAIR (26 VUELTAS)
21°) ALEJANDRO Y JAVIER RASPOSO (25 VUELTAS)
22°) FRANCO ORTIZ VALLE (22 VUELTAS)
23°) IGNACIO ESPINDOLA (22 VUELTAS)
24°) BRIAN MAGLIANO (22 VUELTAS)
25°) JOAQUIN LARA (21 VUELTAS)
26°) JUA ISLAS/ ALAN ZUNDA (19 VUELTAS)
27°) JURADO/JURADO (19 VUELTAS)
28°) BRIAN Y FERNANDO DE PALMA (18 VUELTAS)
29°) MARCOS CASTRO (6 VUELTAS)
30°) KEVIN CARAM (3 VUELTAS)
NO LARGARON
MARTINA Y PABLO BRIÑON
SERGIO SALA
LEO FUENTES/RIZZUTTO
Gentileza: José Luis López (COMPETIR)