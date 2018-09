A los 50 años, María Clara Verón fue la mejor sudamericana en el Mundial de Triatlon

Después de estar alejada varios años de las competiciones y con casi 50 años, la deportista marplatense, María Clara Verón, volvió para quedarse. Participó del Campeonato del mundo de triatlón que se realizó en Puerto Elizabeth de Sudáfrica y salió primera de Sudamérica en su categoría. Ahora, todas las energías están puestas en el Ironman que se desarrollará en la ciudad el próximo 2 de diciembre.

El campeonato del mundo de triatlón 70.3 se desarrolló en la localidad de Puerto Elizabeth, Sudáfrica, el cual consiste en hacer 1800 metros nadando, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros corriendo, lo que equivale a medio Ironman. Para poder participar del mismo hay que clasificar previamente.

“Yo clasifiqué en Bariloche, donde gané la plaza para poder ir al mundial”, remarcó la deportista marplatense que salió 25 dentro de su categoría en diálogo con “el Retrato…” a la vez que aclaró que “se entrena toda la vida, porque son distancias muy largas: tenes como media hora nadando, tres horas aproximadamente de bicicleta y luego, correr”.

Asimismo, remarcó que de 180 mujeres que corrían en la categoría de 50 años salió la mejor argentina y en Sudamérica. “Estoy re contenta, el año que viene se hace en Niza y seguramente también participe, pero el tema del aumento del dólar hizo que se encareciera todo”, señaló.

Verón se refirió a que no recibe ningún tipo de ayuda económica por parte del Estado. “Todo es por mis propios medios. El 4 de noviembre se hace el sudamericano de distancia en el Nordelta, pero como la inscripción sale 490 dólares todavía no la pude concretar”, señaló.

“Antes me auspiciaba el gobierno, pero eso es para elite y hoy, ya no lo soy. No puede pretender eso, a lo sumo una empresa privada si el objetivo es hacer publicidad”, explicó a la vez que agregó que es una disciplina “muy cara. La bicicleta más barata cuesta 70 mil pesos, por ejemplo”.

Desde muy chica, María Clara Verón, ya tenía pasión por el deporte y hoy con casi 50 años no la pierde. Primero fue nadadora, estudió educación física, se recibió de guardavidas y luego, compitió triatlón a nivel profesional, hasta que en el 2008 un accidente en la bicicleta hizo que terminara con una quebradura muy grande en su mano que la obligó a alejarse de ese mundo por 10 años.

La deportista comenzó a practicar triatlón a sus 20 años. “Me vine a vivir a Mar del Plata y conocí a Oscar (Bernatene) , que es el papá de mis hijas y el que trajo esta disciplina a la Argentina, aunque luego me separé”, recordó.

“Cuando competía en triatlón nacieron mis hijas y no podía hacer distancias largas porque te demandan muchas horas de entrenamiento. Así que estaba en el seleccionado argentino corriendo la distancia 1540 y 10, que es otro tipo de entrenamiento, más veloz, ya que son carreras de dos horas”, recordó la deportista marplatense a la vez que aclaró que hoy por hoy se encuentra haciendo carreras de 6 horas y de 12.

“Cuando me entero que el Ironman se iba a hacer en Mar del Plata, dije tengo que correrlo”

A su vez, confesó: “Cuando me entero que el Ironman se iba a hacer en Mar del Plata, dije tengo que correrlo. Asique en 2017 empecé a entrenar de nuevo” a la vez que remarcó que actualmente se encuentra preparándose para participar de dicho evento deportivo que se desarrollará en la ciudad, el cual tiene unas distancias que son el doble del Campeonato Mundial de Sudáfrica.

Deportista de alto rendimiento físico a los 50 años: “Se puede”

Consultada por “el Retrato…” sobre cómo se hace para practicar este deporte de alto rendimiento físico a los 50 años, respondió que “se puede. La paliza es la misma a los 20, 30 o 50 años, pero por ahí el nivel de más explosividad o la velocidad le sale mejor a una persona más joven” a la vez que aclaró que “empezar de 0 a los 50 años obviamente que es complicado llegar a este nivel, pero cuando no dejás es más fácil”.

Verón destacó que cuando comenzó a practicar triatlón, hace 25 años atrás, la gente los veía corriendo o en bicicleta y le decía “¿por qué no van a lavar los platos?, pero ahora todo el mundo hace deporte, muchas mujeres ya le han perdido el miedo a correr y se han dado cuento lo bien que hace, antes el frío también los frenaba un poco, pero ahora hay mucha ropa especial”.

“Nosotros somos unos privilegiados. Tenemos una costa de 25 kilómetros, no hay lugares del mundo que tengan algo así, es como un gimnasio al aire libre. Por eso, para no salir a hacer una actividad física al aire libre, tenes que ser muy vago”, consideró.