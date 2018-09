Rugby: Mar del Plata Club derrotó 16 a 15 a Sporting y trepó a la punta del Pampeano

Se cerró la primera fase del Torneo Regional Pampeano A Campeonato, en donde en un sufrido clásico Mar del Plata Club derrotó 16 a 15 a Sporting y trepó a la punta. Comercial volvió a ganar y sigue tercero, en tanto que San Ignacio venció a Sportiva de Bahía Blanca.

En una nueva edición del clásico disputado en Villa Marista, no sobró el buen juego pero si hubo adrenalina hasta el final, con la victoria de Mardel 16 a 15 ante Sporting. El conjunto de Rafael Urrutia sumó tres penales con Leonardo Sestelo y anotó un try penal, en tanto que el “Albinegro” anotó dos tries con Juan Evangelista y Gastón García Argibay aportó una conversión y un penal.

En Sierra de los Padres el que afianzó su buen momento fue Comercial, quien derrotó 35 a 13 a Universitario con tries de Bautista Farisé, Diego Jiménez, Felipe Robles y un try penal, en tanto que en Uni anotó un try con Franco Rodríguez Reinoso.

En Valle Hermoso el que sumó un importante triunfo y se metió en el lote de los que buscan el título es San Ignacio, que le ganó 24 a 18 a Sportiva. El “Verde” anotó dos tries con Lautaro Salas Ané y Francisco Paklayan, en tanto que Rafael Riego aportó cuatro penales y una conversión. En los bahienses un try de Fermín Santos y un try penal.

Torneo Regional Pampeano A Campeonato

Sporting 15 – 16 Mar del Plata Club

San Ignacio 24 – 18 Sportiva

Comercial 35 – 13 Universitario

Posiciones

Mar del Plata Club — 19

Sporting — 18

Comercial — 14

San Ignacio — 11

Sportiva — 9

Universitario — 1

Próxima Fecha 6° (29-09)

Sporting – San Ignacio

Comercial – Mar del Plata Club

Sportiva – Universitario

Torneo Regional Pampeano B Campeonato

Biguá 13 – 29 Argentino BB

Los 50 11 – 40 Uncas

Los Cardos 24 – 10 Universitario BB

Posiciones

Argentino BB — 22

Uncas — 17

Los Cardos — 15

Biguá — 11

Los 50 — 5

Universitario BB — 1

Próxima Fecha 6° (29-09)

Universitario BB – Los 50

Biguá – Los Cardos

Uncas – Argentino BB

Torneo Regional Pampeano B Reclasificatorio

Pueyrredon 16 – 34 Unión del Sur

Racing (C) 34 – 7 Los Miuras

Santa Rosa 34 – 27 El Nacional

Posiciones

Unión del Sur — 19

Santa Rosa — 18

Racing (C) — 15

Los Miuras — 12

El Nacional — 1

Pueyrredon — 0

Próxima Fecha 6° (29-09)

Santa Rosa – Racing (c)

Pueyrredon – El Nacional

Los Miuras – Unión del Sur

Torneo Regional Pampeano A M19

Sporting 24 – 38 Mar del Plata Club

San Ignacio 0 – 31 Sportiva

Comercial 15 – 26 Universitario

Torneo Regional Pampeano B M19

Biguá 33 – 24 Argentino BB

Los 50 7 – 25 Uncas

Los Cardos 50 – 10 Universitario BB

Copa Imágenes MDQ Oro

Comercial 21 – 22 Universitario (Intermedia)

Comercial 30 – 29 Universitario (Primera)

Mar del Plata Club 26 – 38 Sporting (Intermedia)

Mar del Plata Club 25 – 10 Sporting (Primera)

San Ignacio 33 – 22 Unión del Sur (Intermedia)

San Ignacio 67 – 12 Unión del Sur (Primera)

Copa Imágenes MDQ Plata

Camarones 31 – 24 Pampas

Gnomos 16 – 14 Campo de Pato

Los 50 40 – 22 Miramar

Pueyrredon 10 – 17 Necochea