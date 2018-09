Las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en alerta por lluvias y tormentas

Please select a featured image for your post

Este fenómeno descargará este fin de semana en forma de tormentas en el sureste peninsular mientras el sol brillará en el norte con temperaturas veraniegas que podrán alcanzar los 34 grados en el sur de Galicia. Así, las “fuertes lluvias” afectarán este sábado a Andalucía, especialmente a las provincias del sur, a Murcia, la Comunidad Valenciana y las zonas próximas como el este de Castilla-La Mancha y el sur de Aragón. Un total de 13 provincias están en riesgo por lluvias y tormentas, según la predicción de laAgencia Estatal de Meteorología(AEMET), que apunta como fenómeno significativo chubascos y tormentas localmente fuertes en Melilla, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Albacete. En concreto, las provincias en riesgo por lluvias y tormentas serán Murcia, Valencia, Castellón, Alicante, Melilla, Albacete, Sevilla, Málaga, Jaén, Córdoba y Cádiz, que ascenderá a aviso naranja en Almería y Granada. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo ha explicado que esta primera mitad de septiembre está siendo más bien “seca” en Galicia, Extremadura y oeste de Andalucía y más “húmeda”, en forma de tormentas dispersas en la costa mediterránea, lo que hace pensar en el refrán: “Septiembre, o seca las fuentes o se lleva los puentes”. En concreto, a partir de este sábado, 15 de septiembre, el sureste peninsular se verá afectado por otra depresión aislada en niveles altos (DANA), “un embolsamiento de aire frío en las capas altas” situada sobre el norte de Marruecos, que unido a la llegada de viento húmedo cálido del Mediterráneo va a dar lugar a “inestabilidad atmosférica que se traducirá en lluvias y tormentas en el área mediterránea”. Estas precipitaciones pueden ser “puntualmente muy fuertes” hasta superarse los 30 litros por metro cuadrado en el litoral de Granada y Almería, sobre todo, en la jornada del sábado. Hugo Barze – Corresponsal en Europa