La Salud Pública fue tema de debate en el Comité Radical de Mar del Plata

En el Comité “Angel Roig” de la UCR de General Pueyrredon, se llevó a cabo una “Jornada de Debate sobre Salud Pública”, con la presencia de integrantes del Instituto de Políticas Públicas de la Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Luego de las palabras de bienvenida, a cargo del Presidente del Comité local, Concejal Mario Rodríguez, se dió inicio a la Jornada de Debate, coordinada por el ex Diputado Nacional, Dr. José Bielicki. El Dr. Héctor Lombardo (Ex Ministro Nacional de Salud) expuso sobre las modalidades de organización del sistema sanitario a lo largo de la historia argentina, y realizó un análisis sobre la situación actual. El Dr . Néstor Pérez Baliño (Ex Vicem inistro Nacional de Salud) habló sobre las inequidades y barreras en la cobertura de salud, y la forma idónea de implementar la Cobertura Universal de Salud, para generar un sistema mas justo y equitativo. El Dr. Leandro Loñ se expresó sobre las afecciones comunes asociadas al envejecimiento, los factores que influyen, y las dificultades en la respuesta al envejecimiento de la población.

El Lic. Agustín Danilo Moyano disertó sobre discapacidad, y las dificultades y barreras que deben superar las personas con discapacidad en nuestro país.

Acompañaron la actividad, además de los nombrados, el Dr. Alejandro Garis (Ex Secretario de Salud Municipal), el Dr. Jorge Salgueiro ( Ex Subsecretario de Salud Municipal), el Dr. Jesús Porrúa (Ex Senador Provincial) y las Concejales Vilma Baragiola y Cristina Coria, entre otros.