Isabel Celaá: “La derecha quiere abatir al presidente y boicotear al Gobierno”

El Gobierno ha vivido la semana más difícil en sus 105 días de vida, pero “está en un excelente estado de salud” y convencido de que todo el “ruido” de esta semana se despejará con la publicación de la tesis del presidente Pedro Sánchez y la comprobación de que no hubo plagio, con lo que el Ejecutivo volverá a recuperar el control de la agenda política con reformas progresistas. Ese es el mensaje que trasladó como resumen de la situación la portavoz, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros de este viernes.

El presidente, que ha sufrido un ataque personal directo con el cuestionamiento de sus estudios, “está fuerte, firme, convencido de que todo lo que se ha montado ha sido solo para armar ruido y tratar de abatir al Gobierno, pero las acusaciones no tienen nada que ver con la realidad”. Por primera vez, Celaá, que habitualmente evita hablar de la oposición, utilizó un tono muy duro contra ellos, con términos bélicos. “La derecha, con una estrategia conjunta y atrevida “, dijo en relación al PP y Ciudadanos, “quiere abatir al presidente y boicotear al Gobierno”, se quejó.

El Ejecutivo quiere dar carpetazo cuanto antes a una semana durísima, en la que ha dimito Carmen Montón el segundo ministro de Sánchez que cae en 100 días, ha habido una abierta desautorización de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la venta de bombas a Arabia Saudí, y ha estallado la polémica de la tesis, que Sánchez creía agotada hace años.

El asunto de las bombas, tal vez la disputa interna más grave hasta ahora, aún da coletazos, y la portavoz ha dicho hasta en dos ocasiones que el Gobierno está convencido de que los 400 misiles que se han vendido no serán utilizados contra la población de Yemen. FueDefensa el que dijo que suspendía la venta ante la certeza de que iban a ser utilizadas en ese país árabe. Ahora el Gobierno sostiene que está seguro de que no pasará y compromete su palabra si en algún momento se comprueba que una bomba española mató civiles en Yemen. “El Gobierno sabe que lo que está vendiendo [a Arabia Saudí] son láser de alta precisión, y por tanto no se van a equivocar matando yemeníes”, dijo con rotundidad la ministra.

Intervención de Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, tras el Consejo de Ministros.

Celaá ha insistido en que el Ejecutivo está a tope y ha tratado de colocar el foco en sus reformas para sacarlo de las polémicas. “Este Gobierno está en un excelente estado de salud. El Gobierno es consciente de la gran tarea que está realizando. Si no hubiera existido no habría habido alimentación para 60.000 niños durante el verano. No habríaexhumación de restos de Franco. Ni desarrollo del pacto contra la violencia de género, ni impulso a la vivienda pública, ni reversión de los recortes en educación, ni sanidad universal, ni impulso contra la violencia infantil. Este es un Gobierno lleno de energía que se ha encontrado mesas vacías, y que resiste cualquier comparación con otro Gobierno en 100 días. Estamos haciendo muchísimo por la sociedad española. Si ponemos todas las medidas juntas el proyecto es inmenso. Pueden hablar de descoordinación, pero pongan la lupa en el resultado final“, lanzó como alegato de defensa de su gestión.