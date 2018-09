Sanchez: “Las pericias que se iban a comenzar el 15 de septiembre no se van a hacer”

En el marco de la intensa lucha que comenzaron los familiares de los marinos desaparecidos para que se conozcan las causas del accidente, la hermana del capitán de la embarcación, Gabriela Sánchez, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que “las pericias que se iban a comenzar a hacer el próximo 15 de septiembre no se van a hacer”.

El pesquero marplatense Repunte, se hundió en las costas de Rawson, en Chubut, con 12 marinos a bordo, de los cuales solo dos tripulantes pudieron ser rescatados con vida y hoy, un año y casi tres meses después de la tragedia, sus familiares todavía luchan para que refloten el barco y se haga justicia.

Gabriela, hermana de Gustavo Sánchez, capitán de la embarcación en diálogo con “el Retrato…” expresó que “lamentablemente tuvimos novedad el martes que las pericias que se iban a comenzar a hacer el próximo 15 de septiembre no se van a hacer”

“Todavía no hay una fecha otorgada porque la armada no designó el buque que tiene que llevar a los buzos para hacer las pericias, lo cual fue un golpe muy feo para nosotros que hace un montón de tiempo estamos esperando que llegara este mes”, sostuvo.

En ese contexto, explicó que, “cuando Prefectura baja y hace la filmación, objetamos que se tomara como prueba pericial, porque decíamos que si había sido justamente la responsable por dejar salir el Repunte en las condiciones en las que salió, que sean ellos los que busquen las pruebas con las cuales se va a investigar, era una cosa que no tenía sentido”.

“El juez dio lugar a eso, designó un nuevo perito de la Armada y dispuso que las nuevas pericias las iba a hacer justamente ella”, completó a la vez que aclaró que luego sucedió el caso Maldonado y al juez interviniente lo llevaron para actuar en dicha causa, por lo que se tuvo que esperar hasta febrero de este año.

De esa forma, en febrero de 2018, señaló que “mandaron a comprar unas cámaras nuevas de filmación con mejor definición y se tuvo que capacitar al personal de la armada en ese sentido. Llegó el invierno y dijeron que no convenía hacerlo por el mal tiempo, por eso que a mitad de septiembre determinaron que era la fecha óptima”.

“Ahora nos encontramos con que con las van a hacer, porque dicen que no hay ningún buque designado”, señaló a la vez que consideró que “dejaron pasar el tiempo y evidentemente no había ninguna ganas de hacerlo, porque sino ya se hubiera hecho. Por eso, responsabilizamos tanto a la Armada como a Juez”.

Asimismo, se refirió a que ya no les quedan demasiadas cosas por hacer. “¿Qué nos quedaría? ¿Encadenarnos? No sé si ellos estarán esperando a que quememos gomas o que tengamos una reacción, pero no tiene que ser así, porque ya demasiado tenemos con nuestro dolor y con la lucha que hemos llevado”, afirmó.

“Es una lucha que ha sido ejemplar, porque no solamente nos quedamos en la demanda sino que todo el tiempo propusimos cosas”, destacó a la vez que aclaró que trabajaron para que se conformara una Comisión de Investigación Independiente, que está en el Ministerio de Transporte, “pero todavía no funciona” como también en el proyecto para que se conformara el Centro de Asistencia en la Emergencia y en la concientización de las personas con el tema de los hundimientos.

“No es que los barcos se hunden y no hay otra explicación que la falla humana o el clima, no teniéndose en cuenta ni la antigüedad, ni las averías, transformaciones que tienen los barcos ni nada”, apuntó a la vez que cuestionó que “como esto es un negocio redondo, no tienen interés obviamente en modificarlo. El estado en todos sus estamentos a los trabajadores no nos defiende”.

Consultada por “el Retrato…” sobre si todavía continúan teniendo esperanza de encontrar justicia, respondió que a veces no. “Solo sé que vamos a seguir luchando. Nosotros hicimos lo imposible para que esto no se repita, siempre fuimos más allá, por algo la página se llama Ningún hundimiento más”, afirmó.