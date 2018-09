Aldosivi quiere volver a la senda del triunfo y este viernes enfrenta a Estudiantes

El conjunto del Puerto buscará recuperarse de la derrota que sufrió como local ante tigre en la 4ta fecha como local. Para ello, se enfrentará a Estudiantes de La Plata, este viernes, como visitante, quien viene de empatar como local con Independiente de Avellaneda.

Tras la dura derrota por 2 a 0 contra “El Matador de Victoria”, “El Tiburón” tuvo una semana de prácticas intensivas para enfrentar al “Pincha” y volver a la senda del triunfo y apuntar a subir en la tabla de posiciones, aprovechándose del párate del fin de semana pasado debido a la fecha FIFA.

El técnico Gustavo Álvarez tendrá varias bajas importantes, como el defensor Jefferson Mena (el cual será reemplazado por Leonel Galeano), y el mediocampista Nahuel Yeri (puesto que ocupará Ezequiel Videla), además esta puesta en duda la participación del lateral Emmanuel Iñiguez por una molestia, y en caso de no formar parte del once inicial será reemplazado por Ismael Quilez. La buena noticia para el DT “auriverde” es que tendrá el regreso de Cristian Chávez a los titulares, que no pudo ser partícipe del último cotejo y puede aportar de gran manera al ataque del equipo.

El conjunto marplatense partió a la Capital Federal, donde concentrará y luego viajará al partido de Quilmes, donde el conjunto platense hace la localía en el estadio del “Cervecero”. El encuentro se disputará desde las 19hs de este viernes, tendrá la dirección arbitral de Hernán Mastrangelo.