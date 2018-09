Prisma derriba otra vez el muro en Mar del Plata con su tributo a Pink Floyd

Catalogados por la prensa especializada como “la mejor banda del continente que recrea la magia de Pink Floyd”, regresa a Mar de Plata. Tras cinco años de estar en gira, PRISMA presentará en nuestra ciudad el sábado 29 de septiembre a las 21 en Teatriz , un show totalmente renovado en el que no faltarán grandes clásicos como “The Wall”, “The Dark Side of the Moon”, “Wish you Where Here”, “Animals” y “Division Bell”, entre otros.

Este tributo que no para de sumar adeptos en cada actuación, pone en relevancia el legendario espíritu de la banda británica y lo mejor de su repertorio con su espectáculo denominado “Pink Floyd experience”.

Con nueve músicos en escena, PRISMA es garantía para los fanáticos de Pink Floyd, no sólo por su profesionalismo sino también por el escenario impactante que se montará para este show, incluyendo una gran puesta de luces, láser, proyecciones de videos y efectos especiales.

“En cada presentación intentamos representar lo más cuidadosa y respetuosamente posible, la esencia de Floyd. Por eso, además de la completísima puesta en escena, está toda la energía que brindamos desde el escenario, haciendo honor a nuestro lema e invitar a la gente a disfrutar plenamente de la Experiencia Pink Floyd”, comentó Agustín Noceto, baterista de PRISMA, banda que se completa con Franciso Fresard en voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Agustín Caputo en bajo; Fernanda Muñoz en teclados; Natalia Valeria, Jazmín Guerendiain y Melany Flores en coros; y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.

Como agrupación, han sido reconocidos por la cadena Internacional de cines SHOWCASE -quién la eligió para la difusión de la última película de Roger Waters “The Wall” en septiembre de 2015- y han comenzado su Tour 2018 precisamente en Mar del Plata, ciudad a la que ahora eligen regresar con el que será un show inolvidable.