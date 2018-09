Sufrieron 3 robos en 8 meses, este lunes de madrugada mediante una bomba

Luego de la explosión generada en la madrugada de este lunes por un artefacto casero que fue puesto en la vidriera del bar de vinos “Albino”, el dueño del comercio ubicado en la zona de Ayacucho y España, Sergio Manuel Ibarra, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “en ocho meses que nos instalamos en Mar del Plata este es el tercer evento de robo que hemos pasado”, para acotar “aun estamos esperando que alguien de la Municipalidad se acerque para ver cómo estamos y los daños causados….”

La explosión se produjo luego de que individuos colocaran una bomba-armada de modo casero, pero con conocimientos en la materia- en la vidriera del comercio de vinos “Albino” y lo hicieran detonar con una mecha encendida. A partir de la explosión, fue dañada la vidriera y la marquesina, pero no se registraron heridos, teniendo en cuenta que el local se encontraba cerrado.

“A las 2:30 horas me llamó la empresa de seguridad y me comunicó que habían detectado un ingreso al predio a través de una alarma, por lo que me acerqué al local y cuando llego me encuentro con la policía, bomberos, el escuadrón anti bombas y los peritos”, explicó el dueño del bar a “el Retrato…”

Asimismo, remarcó que los individuos pusieron una bomba o artefacto casero que produjo un gran estallido en el lugar. “Estamos haciendo el conteo de todo para ver qué cosas se llevaron, pero aparentemente mercadería principalmente”,completó a la vez que agregó que cuenta con seguro en el comercio, por lo cual “la compañía seguramente deberá responder”.

Consultado por “el Retrato…” sobre si cuentan con objetos de valor en el comercio, señaló: “Tenemos lo que tiene un bar, con sus artefactos y equipos electrónicos, pero por ahí con la notoriedad de que somos un bar y almacén de vino, además solemos tener algunos vinos muy caros” a la vez que aclaró que “la recaudación se maneja muy internamente, pero podrían haber sospechado que en este espacio había dinero”.

“En ocho meses que nos instalamos en Mar del Plata este es el tercer evento de robo que hemos pasado. En uno de ellos se produjo sustracción de mercadería también, luego de haber violentado un vidrio, pero se nota que esta vez tuvieron intenciones de violentar las otras ventanas y no pudieron, por lo cual usaron esta pirotecnia que se les fue de las manos”, manifestó.

Seguidamente, relató que hace ocho meses vinieron de Capital Federal a radicarse en la ciudad. “Vinimos apostando a Mar del Plata con este emprendimiento nuevo en una ciudad cervecera y en ocho meses la verdad es que nos han pegado bastante rapidito”, criticó y afirmó que, pese a lo sucedido, no van a bajar los brazos.

“Somos un bar donde el cliente viene y elige su vino y se lo sienta a tomar al mismo precio que si lo comprara en un almacén”,resaltó Sergio Manuel Ibarra, el dueño del bar de vinos marplatense ubicado en la zona de calle Ayacucho y España de la ciudad.

Por último y según las primeras informaciones, no hubo testigos del hecho ni tampoco el local contaba con cámaras de seguridad, por lo que se dispuso un relevamiento para buscar imágenes tomadas por cámaras de la zona. La investigación se encuentra a cargo del fiscal Leandro Arévalo.