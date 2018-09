España: Sáenz de Santamaría se despide del PP y su núcleo duro con sonrisas y sushi

La ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se ha despedido de su núcleo duro en su restaurante favorito de Madrid, el Sushi 99, ubicado en la calle Hermosilla y donde suele comer con su marido, el asesor jurídico de Telefónica Iván Rosa. En la comida estaban presentes el ex ministro de Educación y portavoz del Gobierno Íñigo Mendez de Vigo; la ex titular de Trabajo Fátima Báñez; el ex jefe de Gabinete de Mariano Rajoy, José Luis Ayllón, y la ex secretaria de Estado de Comunicación Carmen Martínez de Castro.

Tras la comida, en la que han degustado sushi y sashimi, el grupo se ha dejado ver sonriente en plena calle.

Los asistentes son algunos de los compañeros que han formado su círculo de confianza durante estos últimos años. El ex jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, a quien le une una estrecha amistad, no ha podido acudir.

La noticia de la marcha de Sáenz de Santamaría ha cogido por sorpresa al propio líder delPP, Pablo Casado, que no se esperaba que ella usase su cita de hoy para comunicarle tal decisión.

Ambos habían quedado días atrás en verse a las 13.00 horas para hablar del partido en términos generales, pero Santamaría nunca le adelantó que el motivo del encuentro era comunicarle su repentina salida, según fuentes del PP. En su careo, la ex vicepresidenta no ha informado a Casado de sus nuevos planes profesionales. Su ex jefa de gabinete,María Pico, sí tiene una oferta de una entidad bancaria encima de la mesa para probar suerte fuera de la política.

El pasado sábado, la ex vicepresidenta se excusó ante la plana mayor del PP de que no asistiría al comité ejecutivo celebrado en Barcelona y en el que Casado le había prometido un puesto como vocal de libre designación. Fue ese día cuando empezó a llegar el rumor a la dirección popular de que su marcha iba a ser inminente, aunque no había confirmación oficial.

Sáenz de Santamaría no ha querido participar en ninguno de los comités que se han celebrado hasta la fecha. El presidente del PP siempre le ha insistido en tenderle la mano para que se integrase en la forma que ella quisiese, pero ella ha optado por aislarse de la nueva dirección, a diferencia de otros miembros de su guardia de corps, que están ya perfectamente integrados