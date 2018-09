El Suecia avanza la ultraderecha y el ministro italiano Matteo Salvini aplaudió los resultados

Pese a la relativa decepción, Åkesson ha sido el triunfador de las elecciones. Ningún partido ha crecido tanto como el SD. Su objetivo declarado es ser algún día primer ministro. Una posibilidad que todavía parece muy lejana. Más realista resulta el deseo de replicar el papel que el también antiinmigración Partido Popular Danés (DF) desempeña en Dinamarca: un ineludible socio parlamentario sin el cual ningún Gobierno de centroderecha sería posible, con lo cual logra que gran parte de sus políticas se acaben implementando.

Dos obstáculos importantes impiden, de momento, este escenario. Primero, el DF no es tratado como un apestado por el resto de partidos, como aún ocurre con el SD. Nadie le llama ya racista; mantiene buenas relaciones tanto con liberales, en el Gobierno, como con socialdemócratas, principal grupo de oposición; e incluso ha colaborado con la extrema izquierda en asuntos puntuales. Prueba de su integración en el sistema es que su líder histórica, Pia Kjærsgaard, es la presidenta del Parlamento danés.

Segundo, la razón por la que el DF nunca ha entrado en un Ejecutivo es que no es europeísta. Está en contra del euro, de Schengen y de esa Unión más estrecha que propugna Bruselas. Es fervorosamente euroescéptico, pero no anti-UE. Considera que el abandono de la Unión no sería actualmente beneficioso para Dinamarca. El SD, en cambio, clama por un swexit que culmine con la salida de Suecia, postura totalmente incompatible con un Gobierno pro-UE.

Diferencias de matiz aparte, los resultados de las legislativas subrayan que la existencia de un influyente eje antiinmigración en Suecia y Dinamarca es indiscutible. Hace no mucho, la relación entre el DF y el SD era cordial, pero algo distante.

Los nacionalistas daneses estimaban que los suecos seguían siendo demasiado extremistas y no querían que se les asociase demasiado con ellos. El cambio de actitud ahora es evidente. El DF se atrevió hasta a insertar un anuncio en el diario sueco Expressen en el que pedía el voto para el SD bajo el título: “¡Dejad que viva la democracia – Que todos los suecos sean escuchados!”.

Su líder, Kristian Thulesen Dahl, tampoco regatea ya elogios a Åkesson: “Siento gran respeto por su labor para expulsar a los extremistas del SD. Ha conseguido que el sueco medio pueda apoyar a su partido”. El pasado abril, Thulesen y Åkesson visitaron juntos Rosengård, el conflictivo distrito de Malmo donde el 86% de la población es de origen extranjero. “Me pareció que no estaba realmente en Suecia. Es una evolución que da miedo: no debemos acabar como ellos”, declaró el danés.

Puede que Åkesson resulte ahora más presentable para el ciudadano medio, pero no para el resto del espectro político sueco. En el primer debate de la campaña, se dirigió al resto de líderes: “¿Por qué no queréis colaborar conmigo?”. Le respondió la cristianodemócrataEbba Busch Thor: “No lo haré hasta que limpies tu partido”. Para el jefe del SD resultará decisivo, si quiere algún tipo de influencia real, que consiga limpiar de verdad su organización de elementos radicales. Algo que ha intentado en los últimos cuatro años, pero que sigue dándole quebraderos de cabeza. Poco antes de las elecciones, nueve candidatos del SD a las municipales, que se celebraban al mismo tiempo, tuvieron que retirarse tras revelarse que habían pertenecido a organizaciones neonazis. No ha dimitido, sin embargo, Bengt Hansves, candidato municipal y regional, que en una entrada en Facebook escribió que “los zoomalíes (por los somalíes) son incompatibles con la cultura sueca”.

Salvini celebra los resultados

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, aplaudió los resultados obtenidos por el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) y los atribuyó al auge de la inmigración.

“Suecia, patria del multiculturalismo y modelo de la izquierda, después de años de inmigración salvaje ha decidido finalmente cambiar“, escribió Salvini en su cuenta de Facebook.

“Ahora también allí dicen no a esta Europa de burócratas y especuladores, no a los clandestinos, no al extremismo islámico”,añadió el también vicepresidente del Gobierno y líder de la ultraderechista Liga.

En opinión de Salvini, “la fuerte afirmación de Jimmie Akesson (líder de SD) es el enésimo aviso de desahucio para los socialistas: en mayo, en las elecciones europeas, completaremos este cambio fundado en los valores del trabajo, la seguridad y la familia”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa