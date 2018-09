El Ocean Infinity sumergio dos naves autónomas en busqueda del ARA San Juan

El buque noruego Seabed Constructor, a cargo de la firma Ocean Infinity emitió el primer parte de la búsqueda del submarino ARA San Juan y, a través de un breve comunicado, informaron que ya fueron sumergidas dos de las cinco naves autónomas AUV y que están operando “normalmente”.

La embarcación, que partió el viernes desde Comodoro Rivadavia hacia la zona de operaciones, precisó que esperan que en las próximas horas puedan desplegar el tercero y así, sucesivamente, hasta que estén todos en el agua.

El buque noruego Seabed Constructor cuenta con cinco naves autónomas y un mini submarino para encontrar al ARA San Juan.

Según el parte que difundieron, el primer AUV se sumergió a las 19.30 del viernes y está “trabajando normalmente”. Sin embargo, tuvieron varios intentos fallidos con el resto. El sábado a las 10.45 intentaron utilizar el segundo, pero “hubo que recuperarlo de inmediato por un problema mecánico”.

Pocos minutos después, volvieron a probar, pero tuvieron que recuperarlo en la madrugada del domingo por “un problema de comunicación”. Esta misma falla la tuvieron con otro dispositivo, al que ni siquiera llegaron a sumergir porque detectaron el inconveniente a bordo. Una vez que lograron solucionar el desperfecto que tenía la antena del puente de mando, pudieron descenderlo.

La búsqueda del ARA San Juan será a todo o nada. La adjudicación de la empresa Ocean Infinity fue de modalidad “no cure no pay”, es decir que si la nave no es encontrada, no habrá pago. Sobre los avances del operativo, está previsto que emitan dos partes diarios. Uno a las 6 y otro a las 16.

La tripulación, compuesta por 40 marinos y técnicos navales especializados, cuenta con una particularidad: hay cuatro familiares de los tripulantes del ARA San Juan que monitorean la transparencia de las tareas. Los veedores son Silvina Krawczyk, hermana de la teniente de navío Eliana Krawczyk; Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra y abogado querellante en la causa que investiga la desaparición del submarino; y Fernando Arjona, hermano del cabo principal Alberto Arjona.

Se estima que en los primeros 10 días de búsqueda, Ocean Infinity rastrillará toda la zona de máxima probabilidad, es decir, los sitios donde se detectaron contactos que podrían pertenecer al ARA San Juan. Se trata de un área de 600 millas ².

Cómo fue el entrenamiento de los familiares veedores de la búsqueda

En el operativo encabezado por el buque noruego Seabed Constructor, cuatro familiares de los tripulantes del ARA San Juan se unieron a la búsqueda, pero antes de partir, debieron cumplir con un riguroso entrenamiento para estar en condiciones de viajar.

Las autoridades de la embarcación les impusieron una serie de pruebas físicas y psicológicas. Las primeras consistieron en análisis de sangre, orina, electrocardiograma, exámenes de vista, capacidad auditiva y una ergometría.

A su vez, tuvieron que pasar por una seguidilla de evaluaciones para determinar su estado emocional, un factor clave en la previa de un viaje que podría generar un fuerte impacto psicológico que deberán controlar.

La aprobación final de los estudios estuvo a cargo de las autoridades noruegas. Porque a pesar de que la empresa Ocean Infinity es oriunda de los Estados Unidos, el buque se rige bajo las normas del país nórdico.

Además de superar este tipo de exámenes, los familiares tuvieron que aprender conceptos básicos de navegación, como una forma de garantizar que la búsqueda no será interrumpida bajo ninguna circunstancia que no sea una emergencia. En la misma línea, tuvieron capacitaciones en supervivencia y escape.