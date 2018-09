Rossi ganó en Paraná y Christian Ledesma quedó fuera de la Copa de Oro

Matías Rossi se llevó la victoria en el Turismo de Carretera en el autódromo de Paraná, seguido de Juan Marcos Angelini y Mauricio Lambiris Lambiris( excluido al final por no dar el motor la comprensión). Con este resultado, el Misil entró a la Copa de Oro y tendrá chances de pelear por el campeonato. En el inicio, Rossi, que había hecho la serie más rápida, largó mejor que Lambiris y se colocó adelante, mientras que atrás se dio un incidente entre Leonel Pernía y Facundo Ardusso, donde el más perjudicado fue el de Las Parejas, que quedó en el fondo. Luego de dos neutralizaciones por golpes contra la pared, el Auto de Seguridad volvió a ingresar por un golpe de Juan Tomás Catalán Magni al muro. Cuando la velocidad retornó, el de Del Viso no dejó oportunidad para Lambiris y volvió a quedar adelante. Luego, Angelini, tras una gran maniobra, pasó a ser el nuevo segundo de la competencia. En la undécima vuelta se dio un impresionante golpe de Martín Serrano contra el paredón, aunque el piloto no sufrió consecuencias severas. En el relanzamiento de la carrera, De Benedictis y González superaron a Trosset. Otro golpe de escena se dio en la vigésima vuelta, cuando el marplatense Christian Ledesma sufrió la rotura de un neumático y eso le imposibilitó entrar a la Copa. A la vuelta siguiente, González y De Benedictis se tocaron y ambos terminaron en el pasto. En ese momento, Gianini era quien ocupaba el puesto 12° de los playoff. La lucha se daba por el tercer lugar entre Lambiris y Spataro, aunque el piloto de Renault Torino no tenía oportunidad de superarlo. En el último giro, Spataro se tiró por adentro y casi fue al roce con el de Ford, pero finalmente el uruguayo se quedó con el tercer lugar (aunque luego sería desclasificado). Finalmente fue victoria de manera contundente para Rossi, seguido de Angelini y Lambiris( exclusido al final por no dar el motor la comprensión) Spataro, Trosset, Ponce de León, Mazzacane, Canapino, Bonelli y Castellano completaron los diez primeros. Con este resultado, el Misil entró a los playoff y Jonatan Castellano se quedó con la etapa regular. Los 12 clasificados a la Copa de Oro son: Castellano (32 puntos), Ardusso (8), Canapino (8), Lambiris (8), Werner (8), Pernía (8), Rossi (8), Ortelli, Trosset, Mazzacane, Trucco y Gianini. Con esta desclasificación, Emiliano Spataro, quien había llegado cuarto con el Torino oficial, heredó el tercer puesto.

POSCIONES FINALES

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1° ROSSI, MATÍAS Ford 44:25.005

2° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 44:25.770

3° SPATARO, EMILIANO Torino 44:36.268 11.263

4° TROSSET, NICOLÁS Dodge 44:37.327 12.322

5° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 44:37.658 12.653

6° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 44:38.074 13.069

7° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 44:38.544 13.539

8° BONELLI, NICOLÁS Ford 44:38.772 13.767

9° CASTELLANO, JONATAN Dodge 44:39.300

10° SILVA, JUAN MANUEL Ford 44:39.759 14.754

11° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 44:42.284 17.279

12° MORIATIS, EMANUEL Ford 44:43.016 18.011

13° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 44:43.231 18.226

14° OKULOVICH, CARLOS Torino 44:43.745 18.740

15° JALAF, MATÍAS Ford 44:45.256 20.251

16° RUGGIERO, ALAN Torino 44:49.716 24.711

17° NOLESI, MATHÍAS Ford 44:51.380 26.375

18° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 44:53.031 28.026

19° ARDUSSO, FACUNDO Torino 44:53.615 28.610

20° ALAUX, SERGIO Chevrolet 44:54.437 29.432

21° WERNER, MARIANO Ford 44:55.540 30.535

22° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 44:56.897 31.892

23° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 45:00.273 35.268

24° SANTERO, JULIÁN Dodge 45:01.488 36.483

25° GIANINI, JUAN PABLO Ford 45:01.489 36.484

26° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 45:02.107 37.102

27° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 45:02.108

28° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 45:02.540 37.535

29° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 45:03.127 38.122

30° UGALDE, LIONEL Ford 45:04.945 39.940

31° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 45:06.259 41.254

32° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 44:41.421 1 VTA

33° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 45:07.462 1 VTA

34° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 36:26.424 6 VTAS

35° SERRANO, MARTÍN Chevrolet 19:55.661 14

36° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 22:38.511 14

37° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 11:53.685

38° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 14:43.377 18 VTAS

39° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 06:08.739 21

40° SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 04:44.316 22 VTAS

41° PERNÍA, LEONEL Torino 03:08.352 23 VTAS

PROMEDIO: 142,480 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 15 (ROSSI) VTA 17 EN 1:27.445 A 173,690 KM/H

EXCLUIDO POR TECNICA: NRO 6 (LAMBIRIS) – COMPRESION

RECARGO: NRO 157 (DE BENEDICTIS) POR TOQUE AL NRO 32 (GONZALEZ)

RECARGO: NRO 27 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 22 (SANTERO)

APERCIBIMIENTO: NRO 36 (PERNIA) POR TOQUE AL NRO 2 (ARDUSSO)

APERCIBIMIENTO: NRO 53 (CATALAN MAGNI) POR TOQUE LA NRO 27 (GIANINI