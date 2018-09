Prisma llega al Teatriz con un tributo Pink Floyd

La banda de rock Prisma llega el sábado 29 de septiembre a Teatriz con un tributo Pink Floyd que ha cosechado numerosos elogios en diferentes ciudades del país.

Luego de haber recorrido –durante dos años de gira– los escenarios de los teatros más importantes y de haber sido elegida y reconocida por la cadena Internacional de cines SHOWCASE -que la eligió para la difusión de la última película de Roger Waters: The Wall, la banda que revivió la magia de la mítica agrupación británica actuará en Mar del Plata.

A lo largo de su variada trayectoria, Pink Floyd supo cosechar desde clásicos del rock progresivo y psicodélico, obras conceptuales sin igual, a discos más filosóficos con temáticas sociales y políticas, siempre acompañados de la música idónea para transmitir a la perfección la sensación que los músicos británicos pretendían. Todo esto sumado a unas maravillosas e imponentes puestas en escena en sus presentaciones, hicieron que Pink Floyd dejara (para siempre) su marca en la historia de la música como una de las bandas más influyentes e innovadoras de todos los tiempos.

Por todo esto es que la propuesta de Prisma no es para nada sencilla. Sin embargo, tras mucho esfuerzo, el resultado es increíble: dos horas de grandes clásicos de discos como The wall, The dark side of the moon, Wish you were here, junto con algunas joyas de la primera época para los más fanáticos; 9 músicos en vivo sumados a una excelente puesta en escena, show de luces, láser, video, efectos y más sorpresas.