” Las Fuchis”se quedaron con la segunda etapa de la Copa Conin

El equipo de “Las Fuchis”, se quedó con la segunda etapa de la 4ta Edición de la Copa “Conin” de Futbol Femenino que tendrá su último capítulo en la cancha de césped sintético del Club Náutico Mar del Plata, a fines de noviembre.

Este hexagonal de futbol femenino tuvo fines solidarios, ya que cada una de las 44 jugadoras intervinientes, aportó una lata de leche maternizada, para ser donada luego a la entidad que tanto hace, desde su sede del barrio Las Heras , por la desnutrición infantil de la ciudad. También, en la venta rifas en el gimnasio de Falucho 3145, se pudieron juntar 1725 pesos para la entidad mencionada.

La directora de la Copa, Leyla Villarruel, no pudo estar presente por su reciente maternidad, pero estuvo representada por María Laura Gatto y Eugenia Bonfini, encargadas de la parte deportiva. Participaron esta vez el Instituto del Club Quilmes, Universidad FASTA, Las Académicas (Universidad Nacional de Mar del Plata), Las Fuchis, el Instituto Albert Einstein, sede de la primera etapa y “Pasálo a Nafta” . El campeón de la primera parte, el equipo de Universidad CAECE, no pudo participar esta vez, pero aseguró su participación en noviembre.

En el partido decisivo, “Las Fuchis ” , en su quinta participación en estos certámenes deportivos-solidarios, superaron a “Pasálo a Nafta”por 3 a 2 . La última etapa, a jugarse en el Club Náutico, definirá al ganador anual de este certamen que se ganó un lugar entre las chicas futbolistas y que sirve para