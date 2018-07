Trump reclama a los aliados que dupliquen el objetivo de gasto militar

La cumbre de la OTAN que se celebra en Bruselas ha sido prisionera del discurso arrollador de Donald Trump. Fiel a su estilo bronco y populista, lanzó una andanada de críticas contra Alemania antes incluso de que arrancara el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza . Trump acusó a la principal potencia de la UE de ser “cautiva de Rusia” por su dependencia energética de Moscú. Y añadió más leña al fuego al sugerir a los aliados que gasten un 4% de su PIB en defensa, pese a que la actual meta del 2% resulta ya difícil de alcanzar. Esas salidas de tono evidenciaron que el gran reto de la OTAN es su propia unidad.

El mundo es cada vez más inseguro, los desafíos en el vecindario de los países aliados se multiplican, pero la retórica belicista de Trump impide cualquier debate sereno sobre cuáles deben ser las prioridades de la Alianza. La cita de dirigentes que comenzó ayer en Bruselas se dio de bruces con los comentarios iniciales de Trumpdurante un desayuno con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. Consciente de que estaba siendo grabado, Trump acusó a Alemania de ser “cautiva” de Moscú porque depende del suministro del gas ruso.

Como en otras ocasiones, el mandatario estadounidense optó por mezclar diferentes conceptos con un mismo objetivo: vapulear a la principal potencia económica de la UE (y la segunda de la OTAN). “Alemania está totalmente controlada por Rusia porque obtendrá entre el 60% y el 70% de la energía a través del nuevo gasoducto”, disparó sin matices Trump, en referencia al proyecto Nord Stream 2, que ampliará la capacidad germana de recibir el gas directamente de Rusia, sin intermediarios.

Con un tono mucho más sosegado, la canciller germana rechazó esa dependencia rusa y recordó que ella, que vivió en la extinta República Democrática Alemana, y sabe bien qué significa depender del Kremlin.

Tras airear esos mensajes, Trump y Merkel mantuvieron una reunión bilateral en los márgenes del encuentro aliado. Aunque fuentes conocedoras de esa cita se esforzaron por describirla como mucho más serena que los mensajes públicos, Trump siguió reprochando la participación germana en ese gasoducto y tachó el proyecto de “ridículo”. Esas rencillas no impidieron que Trump y Merkelcomparecieran brevemente para tratar de tranquilizar al mundo sobre la salud de la relación.

El presidente la calificó de “tremenda” y Merkel se limitó a enumerar los asuntos tratados y a recordar que ambos países son “aliados, con una relación estratégica”. El gélido lenguaje gestual que acompañó a esas palabras resultó más elocuente que cualquiera de ellas.



Merkel responde a las declaraciones de Trump

Pese a esas tensiones en los prolegómenos, la sesión arrancó con normalidad y no hubo malestar en la sala, según las fuentes consultadas. El presidente búlgaro, Rumen Radef, se encargó de relatar a la prensa que Trump fue el primero en intervenir y que lo hizo con una propuesta sorprendente. No contento con exigir que todos los aliados gasten cuanto antes el 2% de su PIB en defensa, abogó por elevar esa meta al 4%. En la actualidad apenas ocho países (entre ellos Estados Unidos, que destina el 3,6%) alcanzan el primer porcentaje, al que los aliados prometieron tender —no necesariamente alcanzar— para 2024.

Misión en Irak

Preguntado por esa cifra, Stoltenberg prefirió no pronunciarse. El secretario general admitió que laAlianza vive “diferencias, discusiones y desacuerdos” en su seno, pero quiso hacer valer que es capaz de tomar decisiones. “En la sustancia estamos cumpliendo”, argumentó.

El compromiso más tangible de la cumbre fue la misión de entrenamiento que la OTAN establecerá en Irak en los próximos meses. La Alianza enviará a “varios centenares de militares” a ese país para instruir a las fuerzas de seguridad iraquíes. Este nuevo proyecto funcionará en coordinación con el que ya desarrolla allí la coalición contra el Estado Islámico. Canadá se ha ofrecido a liderar esa nueva operación, que no incluye labores de combate.

Con la pugna transatlántica en el centro del debate, el presidente francés, Emmanuel Macron, también alertó de los riesgos de debilitar a la OTAN, una hipótesis cada vez más cercana. Macron pidió a sus socios “no fragilizar” la organización. De camino a la cena de líderes, Trump demostró que los argumentos esbozados en la primera sesión le hicieron poca mella. “EE UU paga la protección de Europa y pierde miles de millones en comercio. Hay que pagar el 2% del PIB [en defensa] inmediatamente, no en 2025”, tuiteó.

Fuente: www.elpais.com