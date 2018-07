Trabajadores de Luz y Fuerza celebran su día “Contra el ajuste y en defensa de los CCT”

Con motivo de celebrarse este 13 de Julio el Día del Trabajador/a Lucifuercista recordaron esta fecha y se expresaron “Contra el ajuste y en defensa de los convenios colectivos de trabajo”.

Los dirigentes lucifuercistas, con la firma de su Secretario General, José Rigane se expresaron a través de un documento, donde señalan de manera textual:

El 13 de Julio los y las lucifuercistas recordamos esa fecha de 1948, cuando se conformó la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, y exactamente un año después, se firmó el primer Convenio Colectivo para toda la actividad eléctrica.

Cada año, esta fecha es un motivo de encuentro, de festejos y también de reflexión sobre cómo y dónde nos encuentra a los lucifuercistas en la lucha por la defensa del conjunto de la clase obrera.

Este 2018, el Día del Trabajador y la Trabajadora Lucifuercista nos encuentra sufriendo un brutal ajuste por parte de las políticas neoliberales implementadas por el Gobierno de turno. Como parte del movimiento obrero, también sufrimos todas las consecuencias de las políticas que se impulsan a nivel nacional, provincial y local.

Desde su llegada al poder, este gobierno, sin decirlo, ha establecido su idea de que el mejor sindicato es el que no existe y el mejor trabajador es el que no defiende sus derechos, aun conociéndolos. El fenomenal ataque al movimiento obrero se puede verificar no sólo por la iniciativa precarizadora del proyecto de reforma laboral y el ataque a los jubilados con la reforma del sistema previsional sino también en la ofensiva contra los Convenios Colectivos de Trabajo como lo están sufriendo compañeros del petróleo, del sector automotriz y, más cercano a nosotros, los compañeros de Luz y Fuerza de Córdoba.

El mensaje que quieren dar a la sociedad es que la crisis que vive la Argentina es consecuencia de los derechos de los trabajadores, lo que es una vulgar mentira.

La iniciativa que busca, es crear una profundización de todas estas medidas para abaratar el costo laboral en valor dólar y ser competitivos a nivel internacional, solamente pensando en que lleguen las anunciadas inversiones del extranjero y que en 30 meses de gestión, no lograron que aterricen.

Para los lucifuercistas, el 13 de julio es un derecho, y como tal, hay que defenderlo. Pero hoy también debemos defender la normativa convencional completa, que son derechos obtenidos con muchos años de lucha y organización para poder aspirar a la vida digna.

Quienes quieren destruir estos derechos y hacernos retroceder, buscan garantizarle la mayor rentabilidad a quienes detentan el poder real y lo ejercen sin necesidad de ganar elecciones: los grupos económicos multinacionales.

Por eso decimos que hay una batalla cultural por ganar. El gobierno trata de demostrar a los que más padecen que aquellos sectores que tienen un derecho ganado con la lucha, en realidad gozan de privilegios. A través de un poderoso aparato comunicacional, logra imponer en el imaginario colectivo que lograr una mejor vida tiene un techo y ese techo son las condiciones que impone con su política de ajuste.

La precarización, la pobreza y los salarios por debajo de la Canasta básica familiar es el techo que el gobierno busca instalar como límite. Con esa lógica, todo aquel que supere ese techo, goza de privilegios y por lo tanto, es necesario reducirlo.

Lamentablemente, hay un amplio sector de la sociedad convencido de que es así. Si no, no es posible que se justifique que un importante sector de los trabajadores pague impuesto a las ganancias, cuando el salario no es ganancia. Como ese salario, en algunos sectores, supera los índices que pretende ese techo del gobierno, se le aplica ese impuesto para reducirlo.

Para lograr quitar los derechos de los trabajadores, utiliza el ejército de desocupados, subocupados y precarizados para presionar sobre los sectores convencionalizados para que no desarrollen una conciencia de tener mejores condiciones y de aspirar a más.

Esa batalla cultural hay que darla y ganarla, contra un sistema que se llena la boca hablando de libertad, democracia, conciencia social y diálogo pero todo lo que ejecuta lo debe garantizar con la En este 13 de julio, saludamos fraternalmente a todos los compañeros y las compañeras que hacen a la gran familia de Luz y Fuerza, y brindamos por la unidad y la organización, en defensa del convenio colectivo de trabajo.