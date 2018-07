Trabajadores de la Boston contaron el drama que están viviendo en el Concejo

Por iniciativa de la concejal del Frente Renovador y secretaria General de UTHGRA Mercedes Morro, los trabajadores de la Confitería Boston se hicieron presentes en la Banca 25 del Honorable Concejo Deliberante, para contar su situación y solicitar una audiencia con el intendente Carlos Arroyo, la cual finalmente fue pactada para el próximo lunes 16 de julio a las 13 hrs en el despacho oficial, según confirmó el concejal Guillermo Arroyo.

La encargada de tomar la palabra en nombre de todos los trabajadores fue Alejandra, una de las caras más visibles de la lucha, con sus 20 años de trabajo en la firma: “Nosotros queremos nuestra fuente de trabajo. Llevamos tres meses sin cobrar y en algunos casos aducen que somos despedidos con causa, y a los que son sin causa les darían media indemnización”, indicó respecto a los 60 telegramas de despido recibidos.

“Durante 58 años no tuvimos ningún problema. Desde que se vendió y la compraron Juan Manuel Lotero, Pablo Lotero y el famoso austríaco, nos dejaron de pagar obras sociales, aportes, n o cobramos nunca un sueldo completo. No somos ocupas como en mi telegrama dice. Yo no le ocupé Varese, estoy defendiendo mi trabajo y el de 80 compañeros. Queremos que vuelva a abrirse Boston, necesitamos el apoyo de todos ustedes y una audiencia con el intendente, quien en su momento se reunió con ellos. Quizás fue engañado como nosotros”, agregó, al tiempo que advirtió: “No vamos a dejar los negocios, vamos a seguir estando adentro porque las fuentes de trabajo no las vamos a dejar”.

PROMESA. El edil e hijo del Intendente, Guillermo Arroyo les prometió que el Jefe Comunal los recibirá el próximo lunes 13 para escuchar su reclamo

“La patronal nunca se encargó de acercarse a nosotros. De las múltiples audiencias se presentaron en un par. Ayer hubo otra en la que informaron que decretaron concurso de acreedores. Estamos unidos más que nunca. No vamos a permitir que tres personas que vinieron dejen a 60 sin trabajo y estropeen Mar del Plata. Los negocios están en condiciones, no fueron estropeados. Si mañana quieren abrir estamos en condiciones y todos dispuestos a trabajar. Queremos que el intendente nos apoye como lo hizo con ellos cuando vinieron. Queremos las fuentes de trabajo, Boston es Mar del Plata, no al cierre de la Boston”, remarcó.

SOLIDARIDAD. El concejal Mario Rodriguez abrazando a una de las empleados de la Boston que lucha por mantener su fuente laboral.

Asimismo, acercaron la carta que dieron a conocer ayer, sobre “cómo la empresa se fue cayendo y ahora nos dicen a nosotros que somos los culpables. Nos hicieron muchas cosas, nos cambiaban de sucursales…veníamos de una empresa familiar, donde hablábamos directo con el dueño. Pensamos que acá los cambios eran porque se trabaja de una empresa internacional…pero igual seguimos adelante. Nosotros hicimos todo, bajamos la cabeza y trabajamos. Corrimos, hicimos todo lo que podíamos y estamos dispuestos a levantarla. El apoyo de Mar del Plata y el país ya lo tenemos, necesitamos el de ustedes”.

A su término, la Dra. Selena Marinelli contó el derrotero legal que llevan los gremios y los trabajadores con los empresarios, las audiencias a las que no asistieron y los diferentes manejos a los que fueron expuestos los empleados.

“Nos van a sacar arrastrando”

La concejal Mercedes Morro tomó la palabra y agradeció la solidaridad de los concejales que se acercaron a la Boston, como Marina Santoro, Mario Rodríguez y Daniel Rodríguez.

“Hablaron de los hermanos Lotero es repetir el abuso del 90% de los empresarios hoy”, sentenció. “Mis compañeros de la Boston sufren denigración. Están acostumbrados a trabajar y vivir de su sueldo. Llegar a esta instancia es triste y desesperante. Tanto de Uhtgra como de Pasteleros acompañamos en todo lo que se pudo, pero no les hemos podido devolver la dignidad de sus puestos de trabajo aún, esa es la lucha que tenemos. Queremos que la Boston esté abierta. Pedimos a todos los concejales que acompañen a todos los trabajadores y a otros gremios que también están pidiendo por sueldos justos y fuentes de trabajo. Estamos ante un gobierno que solo mira la parte empresaria. Los trabajadores no existen, los jubilados no existen, la seguridad de los chicos tampoco. Es indignante lo que se está viviendo”, añadió la edil del Frente Renovador.

Tras pedir formalmente la audiencia con el Intendente, subrayo: “A mis compañeros les digo que vamos a estar junto a ustedes hasta las últimas consecuencias y si nos llega el desalojo nos van a tener que sacar a todos arrastrando desde la confitería porque no los vamos a dejar” .