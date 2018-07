Continúa la campaña #TodosPorAlan: Necesitan juntar $ 4.000.000

A un año del accidente de tránsito que sufrió Alan Guevara en avenida Juan B. Justo y Lanzilota de la ciudad que lo dejó con graves secuelas neurológicas,la familia continúa con la campaña solidaria en las redes sociales, “#TodosPorAlan”, con el objetivo de poder reunir los 4 millones y 300 mil pesos que requiere el inicio de un tratamiento en el Instituto Fleni.

En tal sentido, Carla, la mamá del joven de 18 años, que se encuentra actualmente internado en el Inareps,dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “la campaña es para llevar a Alan a un instituto de rehabilitación intensivo, en el cual tenemos un presupuesto de más de 4 millones y medio de pesos para el tratamiento”.

“Alan está desconectado: no habla, no camina, no se conecta ni nada. Este tratamiento es una rehabilitación intensiva más neurológica y motora, bajo el cual se lo podría reconectar al máximo que él pueda y ver la posibilidad de que pueda valerse por sí mismo, teniendo una mejor calidad de vida”, afirmó.

A su vez, Carla expresó que “el mismo de antes no va a volver a ser, pero es una puerta llena de esperanzas que dieron y hay que hacerlo” a la vez que agregó que“este tratamiento es el más efectivo que hay. Vino un médico a evaluarlo del instituto Fleni, que es de lo mejor a nivel a nacional y dio muchas expectativas. No podemos privar a Alan de eso”.

En ese contexto, se refirió a la campaña solidaria y explicó que “hay una cuenta que se abrió en el Banco Provincia: se pueden hacer transferencias, depósitos y demás; también está Ripsa, el que va a pagar los impuestos puede dejar el vuelto en la cuenta de Alan; hay rifas; alcancías solidarias, en más de 50 negocios de la ciudad yhay una página en Facebook e Instagram con las direcciones de todos los comercios”.

“El club Alvarado lanzó una rifa sobre unas camisetas que salen $50 peses, también hay tazas por el día del amigo que salen $150 y se están haciendo distintos eventos en la ciudad por este tema”,completó la mamá del joven.

En ese marco, el jueves se realizará un festival de rock solidario a las 21 horas en El Paso Club, Cordoba 2253,el sábado hay un bingo solidario en el Club Quilmes a las 16 y el domingo se hará un Festival a beneficio en Casa Rock como también el harán unamatiné el próximo viernes en Casa Club, el 27 de julio en Scotia Bar se hará otro evento, etcétera.

Además, reciben depósitos en la caja de ahorros del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 6189, número 526431/6 a nombre de Carla Beatriz Soru (CUIL 27-23971649-6), CBU 01404016 03618952643164

Consultada por “el Retrato…” sobre si tienen fecha límite para reunir el dinero, respondióque “no hay un plazo, pero necesitamos que sea ya. Es una suma muy grande la que hay que juntar, que son 4 millones y 300 mil pesos, y recién estamos en 800 mil pesos”.

Además, descartó haber recibido una ayuda económica por parte del Municipio o alguna autoridad del Ejecutivo.“Por el momento lo estamos manejando únicamente con la solidaridad de la gente, pero el funcionario que sea de buen corazón y se quiera acercar lo puede hacer porque la campaña es de público conocimiento”, apuntó.

Alan Guevara sufrió a los 18 años un severo accidente de tránsito en Juan B. Justo y Lanzilota, cumpliéndose ya un año de aquel momento fatídico que puso en serio riesgo su vida y que lo dejó con secuelas neurológicas.

“Alan iba en un Renault 19 como acompañante. Ellos iban cruzando Juan B. Justo y un auto que venía a alta velocidad por dicha avenida, conducido por Fernando Ariel Rodríguez, impactó del lado de Alan”, recordó.

A su vez, completó que “salió despedido por el lado del conductor y quedó con fracturas diversas. Le sacaron el vaso, le cocieron el estómago y fue saliendo día a día gracias a los médicos del Interzonal, pero le quedó esta secuela neurológica que está desconectado”.

En relación al hombre de 46 años que provocó el accidente, criticó que “estuvo solo 5 días detenido, pero como Alan sigue vivo quedó en la calle” a la vez que añadió quehace menos de 10 días pusieron un abogado en la causa para que se ocupe de todas estas cuestiones: “Tenemos mucha fe que se va a hacer justicia por Alan, porque él no se merece esto”.