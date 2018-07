Familiares de los marinos del “San Juan” continúan el acampe en la Plaza de Mayo

Familiares del submarino Ara San Juan continúan con el acampe en la Plaza de Mayo, en frente a la Casa Rosada en Capital Federal, a la espera de que se tome una decisión sobre la contratación de la empresa que intentará dar con el submarino desparecido desde el 15 de noviembre pasado. “44 personas que salieron a defender nuestra soberanía no pueden quedar en el olvido”, remarcó la esposa de uno de los tripulantes en diálogo con “el Retrato…”

En el marco de 15 días de acampe, Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, uno de los 44 tripulantes que viajaba en el submarino desaparecido hace más de 7 meses, dialogó con “el Retrato…” y explicó que este martes tuvieron una reunión con representantes del Ejecutivo, en el marco de la contratación de la empresa que se encargará de la búsqueda de la embarcación.

“Están elaborando el tema del pliego y cómo llevar a cabo el tema de la contratación como también las condiciones y los ítems a tener en cuenta. Todavía no se sabe qué empresa es la que se va a encargar, ya que se le va a dar aviso a las 8 que se han presentado y han sido evaluadas previamente”, sostuvo Moyano.

En tal sentido indicó que, luego de que las empresas presenten los papeles y la documentación, “se designará cuál es la mejor para encontrar el submarino” y agregó que “en el momento que se haga la contratación se evaluará que la empresa tenga en cuenta muchas de las condiciones que se están pidiendo por parte de los familiares”.

“Pedimos en la reunión que no hubiera tiempo límite en la búsqueda”

“Pedimos en la reunión que no hubiera tiempo límite en la búsqueda, entre otras cosas”, remarcó a la vez que indicó que en primer lugar “hay que ver el tema del pliego. Todavía no se ha hablado de un tiempo en sí. Cuando esté elaborado, los familiares lo tendrán que rever para ver si el mismo es apto y que se firme”.

Consultada por “el Retrato…” sobre la noticia conocida en las últimas horas sobre que Prefectura les notificó a los familiares del Rigel que el guardacostas Tango hará el informe final y que “depende del juez” si siguen las tareas en la zona, respondió que “se manejan distintos protocolos en cuanto a la pérdida de buques. Prefectura actuó y se utilizó la tecnología que ellos creyeron, además de que se sumaron distintos buques a la búsqueda”.

“Nosotros ya pasamos esta etapa, salió el tema de la recompensa, la contratación directa y fueron distintas cosas que fueron decayendo, pero sentimos que esta es la oportunidad para llevarlo adelante, porque esto de la nueva contratación se delegó en la Armada y en los familiares, lo cual es lógico”, completó.

“La lucha es acá y no va a finalizar hasta que no consigamos lo que se pidió”

Seguidamente, hizo hincapié en que continuarán en la Plaza de Mayo hasta no conseguir la contratación de una empresa determinada en la búsqueda con la tecnología y con todas las condiciones puntualizadas en el pliego por los familiares. “La lucha es acá y no va a finalizar hasta que no consigamos lo que se pidió”, subrayó.

“Uno toma conciencia y valora el apoyo recibido por parte del pueblo en estos últimos días desde las cosas que nos traen al acompañamiento económico y afectivo recibido por parte de ellos. La gente se arrima constantemente a preguntar qué necesitamos y demás, asique eso es un gran mimo y nos levanta el ánimo para continuar con esta lucha”, expresó.

“Sentimos que el gobierno de una u otra forma está tratando de hacer algo”

Y agregó: “Cuando decidimos empezar el acampe no pensamos el efecto que iba a tener. Hoy por hoy, seguimos porque sentimos que el gobierno de una u otra forma está tratando de hacer algo, esto está visible a todo lo que es la Argentina y a otros países también”.

“44 personas que salieron a defender nuestra soberanía no pueden quedar en el olvido. Hay que hacer algo para encontrarlos, pero para ello necesitamos la tecnología adecuada que en el país lamentablemente no tenemos”, concluyó la esposa de Hernán Rodríguez, uno de los desaparecidos del submarino ARA San Juan.