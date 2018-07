Mario Parnisano llega este martes con su música al Auditorium

El destacado artista reconocido internacionalmente Mario Parnisano arribará a la ciudad de Mar del Plata con una amplia agenda destacándose su presentación en el Festival Piazzola Marplatense realizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Gral Pueyrredón.

Durante la jornada del martes realizará entrevistas en distintos medios de prensa de la ciudad como antesala a su concierto en la Sala Astor Piazzola del Teatro Auditorium a las 20hs con entrada gratuita.

Además del mencionado pianista la banda Mario Parmisano Jazz trío esta conformada por Lucas Canel en la bateria y Damián Vernis en bajo.

SU HISTORIA

Nació en Buenos Aires el 18 de Junio de 1960. Comienza su carrera profesional en 1980, con una amplia trayectoria en la Argentina junto a Artistas como David Lebón, Pedro Aznar, Silvina Garré, Estela Raval y Sergio Denis, entre muchos otros.

En 1993, viaja a los Estados Unidos y se incorpora al grupo del legendario guitarrista AL DI MEOLA, participando como Pianista, arreglador compositor, y productor asociado en los CD´s Orange & Blue (1994) – The Infinite Desire (1996) – The Grand Passion (2000) – Flesh on Flesh (2002) y Consequence of Chaos (2007) y en formato DVD “One of this Nights” (2004), “Live at “Avo Session”, Basel – Suiza y “Speak a vulcano”(2007) filmado durante un Concierto en vivo en Leverkusen, Alemania.

Compartió todas estas grabaciones y más de 2000 Conciertos en los mas prestigiosos escenarios internacionales junto a estrellas del Jazz Internacional como: Chick Corea, Herbie Hancock, Steve Gadd, Marc Johnson, Peter Erskine, John Patitucci, Gonzalo Rubalcaba, y Anthony Jackson, como así también la Orquesta Sinfónica de Toronto, la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Moscú, en Polonia la Orquesta de Cámara Amadeus, dirigida por Agniezka Duczmal, etc