Anulan “falta de mérito” del contador involucrado en el Caso Madaho’s

Durante casi 13 años Madaho’s fue un secreto a voces. Ubicado en Alem 4285, la calle de los bares de Mar del Plata, el prostíbulo VIP habría explotado sexualmente a mujeres argentinas y extranjeras, hasta que el19 de septiembre de 2014 un allanamiento cerró sus puertas. Fueron detenidos entonces los dueños y encargados del lugar, las caras visibles de la maquinaria. Ahora la Sala IV de la Cámara de Casación Penal falló contra la “falta de mérito” del contador Diego Fay, quien desde las sombras habría ayudado a introducir las ganancias del local en el mercado legal, considerándolo partícipe necesario de una estructura delictiva que generó millones.

El viernes pasado Casación, con las firmas de los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, anuló la falta de mérito que había dictado la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata de Fay, responsable del Estudio Económico Fay y Asociados SA, por considerarlo una pieza clave de la organización dedicada a la trata de personas que se escondía detrás del bar Madaho’s.

El bar fue fundado en Mar del Plata hace casi 30 años, pero entre 2001 y 2014, habrían sido explotadas sexualmente al menos 25 mujeres en situación de vulnerabilidad. Hubo en principio cinco procesados –Mario Sasiain, Daniel Alberto Fay, Mario Alejandro Lafalce, Darío Navarro y Alejandro Farrarello-, pero poco a poco, el círculo se fue ampliando hasta dejar dentro de él a amigos y allegados que de una u otra forma estaban involucrados y que hoy están siendo investigados.

Fay no reclutaba a las víctimas, no las entrevistaba, no controlaba sus horarios en el bar, no cobraba por las “copas”, la forma en que se camuflaba la explotación sexual, pero habría sido para la Justicia el arquitecto económico de una sociedad que usaba como pantalla a otras razones sociales –Rolafa SRL y Safago SRL-, las que tenían como fin último el blanqueo de los ingresos que generaba el prostíbulo de calle Alem.

Fue por esto que el fiscal general Daniel Adler y la fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), María Alejandra Mángano, cuestionaron a través de una queja presentada ante Casación que la Cámara marplatense descartara la intervención de Fay como contador de Rolafa SRL y Safago SRL, cuyo exclusivo y único objeto era administrar el giro económico de Madaho’s.

“Los jueces consideraron lícito que Diego Fay asesore contablemente, es decir, aporte a la administración y optimización de la obtención de réditos económicos –durante años- a los dueños del prostíbulo Madaho’s, entre los cuales se encuentra su hermano mayor, de nombre Daniel, también contador, con quien comparte su estudio”, señalaba el escrito del Ministerio Público Fiscal, que subrayó: “No existió una conducta neutra de parte del imputado”.

Fue en esa línea que los magistrados de la Sala IV de Casación entendieron que la participación de Fay no era ingenua, así como también la imposibilidad de que éste fuera ajeno a las actividades que se desarrollaban en Madaho’s. La decisión adquiere relevancia al ir no sólo contra los responsables directos de la trata, sino también contra aquellos que colaboraron desde afuera para sacar mayor rédito e intentar ocultar la actividad delictiva.

En sus argumentos dados a conocer el viernes pasado el juez Gustavo Hornos destacó al referirse al papel de Fay dentro de la organización que el contador “se encargó de montar la estructura financiera que respaldó la explotación comercial del local, a sabiendas y a propósito de su real actividad, permitiendo cubrir las maniobras delictivas que fueron realizándose a partir del año 1997“.

Hornos destaca en su voto que la hipótesis que se investiga “incluye no sólo las conductas de los imputados que intervinieron en la captación y en el acogimiento de las mujeres, sino también todos aportes que contribuyeron a formar toda la estructura que debió edificarse en orden a llevar adelante la explotación económica de la prostitución y administrar las ganancias producto de aquella“, agrega Hornos en otro de los pasajes de su exposición, al hacer lugar al recurso presentado por los fiscales Adler y Mángano.

De esta forma se anuló la falta de mérito dictada por la Cámara Federal de Mar del Plata al entender que existían elementos probatorios que acreditarían la participación dolosa de Fay en la empresa criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y confeccionado los balances contables de las sociedades comerciales a través de las cuales se canalizaban las ganancias producto de la explotación.