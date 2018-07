Mar del Plata seguirá cubierta de basura durante todo el fin de semana largo

La imagen de las esquinas (principalmente las céntricas) de Mar del Plata con bolsas de basura amontonadas, muestran una “foto” pésima de una ciudad que en los últimos tiempos es noticia nacional por desaciertos de un Gobierno Municipal que a pesar de dos años y medios de gestión, le cuesta marcar el rumbo.

Pablo Moyano del gremio de Camioneros fue contundente a la hora de hablar del conflicto que llevó al Sindicato a parar con la recolección de residuos a raíz de la falta de pago de los salarios y del aguinaldo por parte de la empresa “9 de julio”, “Esto no se soluciona si no aparece el dinero” dijo.

Por otro lado desde la Municipalidad se anticipó que se “ procederá a aplicar las sanciones correspondientes ya que la empresa 9 de Julio no está brindando el servicio público y esencial de recolección de residuos domiciliarios, afectando a los vecinos de General Pueyrredon”.

Remarcan que “Han desobedecido la decisión del Ministerio de Trabajo, cuya intervención solicitó la misma entidad sindical”, explicaron, y añadieron que el hecho de no acatar la conciliación obligatoria “es una grave irresponsabilidad”.

Mientras tanto, desde el Municipio solicitan a los vecinos evitar sacar los residuos hasta el martes.

Moyano dijo que “esto no se soluciona si no aparece el dinero” afirmando que “nos llama la atención que otras actividades de la municipalidad hayan cobrado los sueldos y los trabajadores de la recolección no hayan cobrado ni sueldos ni aguinaldo”

En relación al rechazo de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo afirmó que “Ni loco la vamos a aceptar, porque no creo que un trabajador vaya con el papelito de la conciliación obligatoria a pagar la luz, el gas, al supermercado o el colegio de los chicos”, lanzó.