Aicega y Volponi encabezaron encuentro de Gestión Pro 2020

En el marco de la actividad política, técnica y territorial, se desarrolló en el Torreón del Monje el Encuentro de Gestión 2020, con la presencia del diputado nacional Juan Aicega y el concejal Guillermo Volponi, ambos referentes del espacio.

La reunión -de la que tomaron parte técnicos y líderes del trabajo territorial del equipo de Gestion Pro 2020- tuvo por objetivo realizar un análisis y evaluación de la coyuntura a nivel local, provincial y nacional.

Durante la jornada, se trabajó en el inicio de un diagnóstico sobre las tareas en las que cada uno de los miembros del equipo se desenvuelve. Junto a eso, una planificación acerca de las acciones a desplegar a lo largo de los próximos meses.

El diputado Juan Aicega hizo referencia a la voluntad del equipo de seguir impulsando el contacto directo con los marplatenses, recabando las necesidades de las familias y aportando soluciones a las dificultades que se puedan tener desde el plano gubernamental.

Por su parte, el concejal Guillermo Volponi realizó un análisis de la cuestión municipal, dando detalles sobre la gestión. Al mismo tiempo, se dio cuenta a los integrantes del equipo sobre las diferentes iniciativas que se han iniciado en el bloque de concejales.

Aicega resaltó que Gestión Pro 2020 es una herramienta poderosa desde la organización política para transformar la realidad y recordó que la misión del equipo es aportar y contribuir a la consolidación de una sociedad mejor.

Unos cincuenta técnicos y referentes institucionales participaron de esta actividad, entre ellos funcionarios y ex funcionarios de la gestión de Gobierno como el titular del PAMI en Mar del Plata, Sebastián D’Andrea; el vicepresidente del EMTur, Jorge Zanier; el Director en Mar del Plata del ENACOM Gustavo Peduzzi; el ex Director Provincial de Administración Portuaria, Marcelo Lobosco; el ex titular de Desarrollo Productivo, Ricardo De Rosa;entre otros.